Ghost of Tsushima compie 5 anni e PlayStation celebra l'anniversario con avatar PSN gratis

"Grazie mille alla nostra straordinaria comunità che continua a mostrare il suo amore e il suo sostegno per il nostro gioco", ha scritto Sucker Punch per l'occasione, "È stato un onore vedere ancora tanto amore a distanza di cinque anni".

Si tratta di tre nuovi avatar incentrati sul personaggio di Jin Sakai , protagonista di Ghost of Tsushima, distribuiti da Sucker Punch e Sony per festeggiare la ricorrenza e ringraziare i giocatori per il supporto dimostrato finora sulla serie ad ambientazione giapponese feudale.

Mentre prosegue e si intensifica l'attesa per Ghost of Yotei, in arrivo il 3 ottobre, Ghost of Tsushima compie oggi 5 anni e PlayStation celebra l'anniversario con una serie avatar gratis per PSN , riscattabili attraverso codici distribuiti al pubblico.

I codici per il download gratuito

Il messaggio pubblicato su X riporta i codici da inserire per poter riscattare questi tre avatar speciali dedicati a Ghost of Tsushima: sebbene non sia specificato in maniera precisa nel post, è possibile che questi abbiano una scadenza, dunque è consigliabile utilizzarli il prima possibile, se interessati.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nella fattispecie, come riferito nel messaggio, i codici in questione sono questi, suddivisi a seconda della regione geografica in cui si trovano gli utenti:

Americhe: JMCP-KMTE-3HG2

Europa/Australia: 9M9T-ND7G-7H2A

Giappone: JF28-69XM-EA95

Corea: X3BP-MKG5-AQ6R

Asia: HBE4-B797-AKME

Nel caso non abbiate già provveduto ad acquistarlo in precedenza, Ghost of Tsushima Director's Cut è attualmente in promozione all'interno dei saldi estivi di PlayStation Store a 39,99€.

Nel frattempo, si avvicina il lancio del seguito, Ghost of Yotei, che recentemente si è mostrato con un lungo video gameplay dallo State of Play dedicato, e la cui data di uscita è fissata per il 3 ottobre 2025 su PS5.