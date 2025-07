Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima vengono messi a confronto diretto in un nuovo video

Tuttavia, può essere illuminante per vedere a colpo d'occhio entrambi i giochi in un singolo momento, effettuando un confronto che altrimenti sarebbe difficile o falsato dalla memoria.

L'autore del video è il solito ElAnalistaDeBits, e anche in questo caso si tratta di un filmato che lascia un po' il tempo che trova, considerando che si limita a giustapporre sequenze video dei due capitoli cercando di mettere in evidenza differenze e similitudini su momenti che sono solamente analoghi tra loro.

Dopo la presentazione di ieri ci sono stati sentimenti un po' contrastanti su Ghost of Yotei, da molti considerato forse un po' troppo simile all'originale considerando che si tratta di due titoli separati da cinque anni di distanza, ma il video confronto fra Ghost of Yotei e Ghost of Tsushima pubblicato da un noto youtuber potrebbe far ricredere.

Sono davvero così simili?

Messi a confronto così diretto, alcune evoluzioni tecniche di Ghost of Yotei appaiono più evidenti, in particolare per quanto riguarda l'incremento della distanza visiva e del livello di dettaglio, oltre a qualche soluzione più specifica sugli effetti e i modelli 3D.

Non c'è dubbio che i due giochi risultino molto simili, anche perché il particolare stile adottato da Sucker Punch è rimasto lo stesso, con una rappresentazione quasi "espressionista" del Giappone feudale, che marca alcuni elementi come vento, colori e contrasti in modo da restituire un'immagine particolare.

In definitiva, è chiaro che Ghost of Yotei si basi sul concetto di "more of the same", come nella maggior parte dei casi per quanto riguarda i seguiti diretti (sebbene in questo caso venga messa in scena una storia diversa), ma quantomeno una certa evoluzione tecnologica risulta più evidente guardando un confronto diretto di questo tipo.