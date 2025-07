AMD Radeon RX 9070 GRE: per le prime recensioni è una buona GPU RDNA4 di fascia media, ma la VRAM non basta

Per questo alcuni media europei, come PCGamesHardware e ComputerBase, hanno deciso di non attendere oltre, importando la scheda direttamente dalla Cina per valutarne le prestazioni. Vediamo insieme cosa hanno scoperto nelle loro recensioni della AMD Radeon RX 9070 GRE .

AMD non ha ancora annunciato ufficialmente la pubblicazione globale della Radeon RX 9070 GRE, versione "speciale" pensata inizialmente per la Cina. Il nuovo modello, tuttavia, è già disponibile anche a Hong Kong e Taiwan, e ha iniziato a circolare in diversi mercati asiatici, facendo presagire un'espansione internazionale.

Le prestazioni della GPU AMD Radeon RX 9070 GRE

Il suffisso "GRE", che inizialmente significava "Golden Rabbit Edition" (in onore dell'Anno del Coniglio cinese), viene ora interpretato anche come "Great Radeon Edition". Di fatto, come già avvenuto con la RX 7900 GRE, anche questa versione, con le sue attuali specifiche tecniche, si configura come un'alternativa ridotta di una GPU di fascia alta, destinata a colmare il divario tra due modelli della lineup. Utilizza quindi il chip Navi 48 XL con 3.072 Stream Processor, circa il 25% in meno rispetto alla RX 9070 standard.

Le specifiche della GPU AMD Radeon RX 9070 GRE (fonte: PCGamesHardware)

Compensa però, almeno in parte, con frequenze operative più alte (+11%), mantenendo lo stesso consumo energetico (220W). Il calo teorico delle prestazioni in termini di TFLOPs è contenuto (-5%), ma ciò che incide maggiormente è la riduzione della memoria video a 12 GB su bus a 192 bit, con una banda passante inferiore del 33% rispetto alla 9070.

Le specifiche si traducono così:

-14% di core rispetto alla RX 9070

+11% di clock

-5% di potenza di calcolo teorica

-33% di banda memoria

Stesso consumo (220W)

I test della Sapphire RX 9070 GRE Pulse Metal Edition - versione con overclock di fabbrica a 2.860 MHz - hanno mostrato un notevole vantaggio rispetto alla RX 9060 XT 16GB (fino al 31% più veloce), e anche un margine positivo sulla NVIDIA RTX 5060 Ti 16GB. Tuttavia, non riesce a competere con la RTX 5070, che domina nei benchmark in WQHD e in ray tracing.

La classifica dei test delle GPU nel 2025 secondo PCGamesHardware

Le prestazioni generali collocano la RX 9070 GRE più vicina alla RX 9070 che alla RX 9060 XT, ma la VRAM da 12 GB rappresenta un collo di bottiglia in titoli recenti e più esigenti, come Dragon Age: The Veilguard, Indiana Jones e l'antico cerchio e Spider-Man 2, dove modelli da 16 GB, come la RX 7800 XT, riescono a offrire esperienze più fluide e stabili. Anche l'efficienza energetica è migliorata rispetto alla generazione precedente, pur non raggiungendo i livelli della RX 9070.

La RX 9070 GRE colma in modo efficace il vuoto tra la RX 9060 XT e la RX 9070, ma non genera particolare entusiasmo, soprattutto in assenza di una disponibilità ufficiale fuori dall'Asia. Il principale limite resta la VRAM da 12 GB, che potrebbe ridurne la longevità nelle sessioni di gioco future. Se AMD decidesse di lanciarla globalmente a un prezzo compreso tra i 450 e i 500 euro, sarebbe una proposta interessante, ma entrerebbe in competizione diretta con la RTX 5070 di NVIDIA, che vanta vantaggi in ray tracing, supporto multimediale e gestione della memoria.

Voi che cosa ne pensate di questa GPU esclusiva per l'Asia? La vorreste in Europa? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.