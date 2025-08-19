2

Il trailer della stagione 2 di Fallout fa venire voglia di affrontare il deserto con una tuta del Vault

In occasione dell'Opening Night Live 2025 è stato presentato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie TV di Fallout.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/08/2025
Ella Purnell, la protagonista della serie TV Fallout nei panni di Lucy

C'è stato spazio anche per la seconda stagione della serie TV Fallout all'Opening Night Live 2025, dove alcuni dei protagonisti della serie, tra i quali gli attori Aaron Moten ed Ella Purnell, sono saliti sul palco per introdurre un trailer che ha mostrato delle sequenze inedite della nuove puntate, sullo sfondo della scritta Fallout.

La serie sarà disponibile a partire dal 17 dicembre 2025, sul servizio di video streaming Amazon Prime Video.

Il trailer

Il trailer ha mostrato Lucy e il ghoul nel deserto che vanno verso New Vegs, di cui sono stati svelati alcuni degli angoli più iconici, che sicuramente riconoscerete se avete giocato a Fallout: New Vegas di Obsidian Entertainment, presi sia del presente della serie, sia del passato, prima della guerra nucleare.

Torna anche la Confraternita d'acciaio, e tornano tutti gli altri personaggi che abbiamo imparato ad amare nella prima stagione, a parte quelli morti, naturalmente.

A quanto pare Lucy sarà molto più aggressiva rispetto alla prima stagione e faranno la loro comparsa anche alcune delle creature più terribili del gioco, la cui presenza è stata suggerita nel finale del video.

#Serie TV #Gamescom
