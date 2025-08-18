Nuove immagini di Fallout: Stagione 2 mostrano personaggi e momenti della serie TV Amazon

Fallout: Stagione 2 verrà presentata in maniera ufficiale nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2025, ovvero domani sera, ma intanto possiamo dare un'occhiata ad alcune immagini ufficiali emerse da questa nuova parte della serie TV Amazon.

Come ampiamente annunciato in precedenza, la Stagione 2 di Fallout sarà ambientata a New Vegas, cosa che ha stuzzicato non poco la curiosità degli appassionati della serie, visti i ricordi legati a tale location, e qualche scorcio di questa è visibile anche in queste nuove immagini.

Si tratta di qualche screenshot che mostra soprattutto i personaggi protagonisti della serie e alcune delle situazioni in cui si verranno a trovare, in attesa di conoscere la data di uscita precisa di questa nuova porzione di episodi in arrivo.