Nuove immagini di Fallout: Stagione 2 mostrano personaggi e momenti della serie TV Amazon

Fallout: Stagione 2 verrà presentata in maniera ufficiale nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2025, ovvero domani sera, ma intanto possiamo dare un'occhiata ad alcune immagini ufficiali emerse da questa nuova parte della serie TV Amazon.
Come ampiamente annunciato in precedenza, la Stagione 2 di Fallout sarà ambientata a New Vegas, cosa che ha stuzzicato non poco la curiosità degli appassionati della serie, visti i ricordi legati a tale location, e qualche scorcio di questa è visibile anche in queste nuove immagini.
Si tratta di qualche screenshot che mostra soprattutto i personaggi protagonisti della serie e alcune delle situazioni in cui si verranno a trovare, in attesa di conoscere la data di uscita precisa di questa nuova porzione di episodi in arrivo.
Qualche scorcio sulla Stagione 2 di Fallout
In particolare, vediamo Cooper Howard (Walton Goggins) sulla strip di New Vegas in un flashback pre-guerra con tanto di rimando al Lucky 38, il casino gestito da Mr. House nel gioco di Obsidian e Bethesda.
Vediamo inoltre Lucy (Ella Purnell) e lo stesso Howard in versione Ghoul in uno scenario desertico, Max (Aaron Moten) presso una base della Brotherhood of Steel e Hank (Kyle MacLachlan) in una scena con Pip-Boy al braccio, oltre ad altre situazioni.
Di recente abbiamo visto il poster ufficiale per la Stagione 2 di Fallout, insieme alla conferma della sua presenza all'Opening Night Live, dove probabilmente verrà mostrato un trailer e forse la data di uscita della serie.
Lo scorso maggio, in occasione dell'annuncio del mese di uscita stabilito in dicembre 2025 e la conferma di una terza stagione, la Stagione 2 si è mostrata con due teaser trailer.