PlayStation, i live service e le strategie sbagliate: è tutta colpa di Jim Ryan?

"PlayStation ha iniziato a fare ca**ate quando Jim Ryan è diventato CEO", ha detto l'analista Michael Pachter durante il suo ultimo podcast, esprimendo a parole ciò che molti pensavano e fornendo numeri precisi a supporto di un ragionamento che dipinge la divisione gaming di Sony in un momento di crisi, nonostante i resoconti finanziari raccontino una storia diversa.

Secondo Pachter, l'azienda giapponese ha inanellato una serie di errori molto gravi nel corso degli ultimi anni, privandosi di persone di talento e appassionate come Andrew House, Shawn Layden e Shuhei Yoshida, e promuovendo al ruolo di CEO appunto Jim Ryan, che si è ben presto rivelato "pessimo", stando alle parole dell'analista.

In particolare sarebbe stato Ryan a spingere verso una strategia fortemente orientata ai live service, semplicemente sulla base dei trend e di alcune storie di grande successo, investendo una somma enorme per acquisire Bungie e costringendo praticamente tutti i suoi studi interni a cimentarsi con prodotti che non conoscevano.

Da questo punto di vista l'analisi di Pachter è impietosa, perché Bungie non ha mai prodotto incassi paragonabili alla somma che Sony ha dovuto investire per acquistarla e, in generale, i PlayStation Studios avrebbero dovuto continuare a fare ciò che gli riusciva meglio, lasciando i live service a team specializzati.