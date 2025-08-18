Un video di Leggende Pokémon: Z-A mostra l'intera demo per Nintendo Switch 2

Il pubblico presente ai Campionati Mondiali Pokémon 2025 che si sono svolti lo scorso fine settimana hanno avuto l'occasione di provare con mano per la prima volta Leggende Pokémon: Z-A grazie a una demo resa disponibile esclusivamente per questo e altri eventi pubblici, come la Gamescom di Colonia.

Nintendo Life ha caricato un video che mostra il giocato dell'intera demo, catturato in off-screen su Nintendo Switch 2. La qualità purtroppo non è delle migliori, ma offre comunque uno sfizioso antipasto di quello che ci aspetta nel gioco.