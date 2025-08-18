Un video di Leggende Pokémon: Z-A mostra l'intera demo per Nintendo Switch 2

Il pubblico presente ai Campionati Mondiali Pokémon 2025 che si sono svolti lo scorso fine settimana hanno avuto l'occasione di provare con mano per la prima volta Leggende Pokémon: Z-A grazie a una demo resa disponibile esclusivamente per questo e altri eventi pubblici, come la Gamescom di Colonia.
Nintendo Life ha caricato un video che mostra il giocato dell'intera demo, catturato in off-screen su Nintendo Switch 2. La qualità purtroppo non è delle migliori, ma offre comunque uno sfizioso antipasto di quello che ci aspetta nel gioco.
Un primo assaggio delle lotte in tempo reale
Dopo una breve introduzione, la demo catapulta il giocatore all'interno di una delle aree di battaglia di Luminopoli, delle zone pensate appositamente per la Royale Z-A, una competizione dove gli allenatori più bravi salgono di rango, dalla Z alla A. Ciò ci dà modo di farci un'idea sul nuovo sistema di combattimento, che offre la possibilità di comandare gli spostamenti del nostro Pokémon, attivare le mosse offensive e di supporto in tempo reale, il tutto eliminando la rigidità dei turni.
Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Leggende Pokémon Z-A sarà disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 a partire dal 16 ottobre. Durante i Campionati Mondiali Pokémon sono arrivate tante altre novità su Leggende Pokémon Z-A, GCC Pokémon Pocket e gli altri giochi ufficiali della serie.