Un artwork di Dispatch sembra sia stato censurato sul Nintendo eShop USA

In attesa del lancio del gioco, intanto Dispatch inizia già a far discutere su piattaforma Nintendo a causa di quella che sembra essere una versione censurata di un artwork ufficiale del gioco, pubblicata di recente sul Nintendo eShop USA.
Si tratta della copertina dell'Artbook and Comics Pack, pacchetto aggiuntivo che fornisce varie illustrazioni e alcuni fumetti digitali a corredo del gioco, già vista anche su PC e PlayStation e in arrivo anche su Nintendo Switch 1 e 2, ma evidentemente con un'illustrazione principale un po' rivista.
L'immagine in questione mostra i protagonisti di Dispatch rilassarsi durante una giornata in piscina, sfoggiando nell'occasione dei costumi da bagno.
Costumi molto più casti sull'eShop USA
Si tratta della classica variante estiva che rimane sempre molto popolare in queste operazioni che puntano a mostrare i protagonisti in situazioni di vita comune, ma come possiamo vedere dalle due immagini a confronto, la copertina pubblicata sull'eShop USA ha qualcosa di diverso.
Di fatto, i costumi risultano essere molto più casti e mostrare molta meno pelle rispetto a quelli originali, cosa che risulta immediatamente visibile per alcuni elementi.
Le variazioni risultano molto evidente sui personaggi femminili: il costume di Blonde Blazer è decisamente modificato con l'assenza dell'apertura frontale e una copertura molto ampia del lato B, così come quello di Prism, che sembra essere diventato un prendisole degli anni 50.
Anche il seno di Malevola è stato ampiamente coperto, mentre piccole variazioni possono essere rilevate anche nella sgambatura dei costumi di Coupe e Invisigal. Curiosamente, anche i pantaloncini di Flambae risultano più "chiusi".
Le variazioni sembrano essere state applicate solo all'illustrazione presente sul Nintendo eShop USA e potrebbe riflettere alcune specifiche linee guida imposte dalla divisione americana sui contenuti, in attesa di capire se siano state imposte direttamente dalla casa produttrice o sia stata un'iniziativa della stessa AdHoc Studio.
Nel frattempo, abbiamo visto che Dispatch è confermato su Nintendo Switch con data di uscita e miglioramenti su Switch 2.