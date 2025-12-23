Un artwork di Dispatch sembra sia stato censurato sul Nintendo eShop USA

Si tratta della copertina dell' Artbook and Comics Pack , pacchetto aggiuntivo che fornisce varie illustrazioni e alcuni fumetti digitali a corredo del gioco, già vista anche su PC e PlayStation e in arrivo anche su Nintendo Switch 1 e 2, ma evidentemente con un'illustrazione principale un po' rivista.

Costumi molto più casti sull'eShop USA

Si tratta della classica variante estiva che rimane sempre molto popolare in queste operazioni che puntano a mostrare i protagonisti in situazioni di vita comune, ma come possiamo vedere dalle due immagini a confronto, la copertina pubblicata sull'eShop USA ha qualcosa di diverso.

La versione censurata dell'artwork di Dispatch

Versione originale dell'artwork di Dispatch

Di fatto, i costumi risultano essere molto più casti e mostrare molta meno pelle rispetto a quelli originali, cosa che risulta immediatamente visibile per alcuni elementi.

Le variazioni risultano molto evidente sui personaggi femminili: il costume di Blonde Blazer è decisamente modificato con l'assenza dell'apertura frontale e una copertura molto ampia del lato B, così come quello di Prism, che sembra essere diventato un prendisole degli anni 50.

Anche il seno di Malevola è stato ampiamente coperto, mentre piccole variazioni possono essere rilevate anche nella sgambatura dei costumi di Coupe e Invisigal. Curiosamente, anche i pantaloncini di Flambae risultano più "chiusi".

Le variazioni sembrano essere state applicate solo all'illustrazione presente sul Nintendo eShop USA e potrebbe riflettere alcune specifiche linee guida imposte dalla divisione americana sui contenuti, in attesa di capire se siano state imposte direttamente dalla casa produttrice o sia stata un'iniziativa della stessa AdHoc Studio.

Nel frattempo, abbiamo visto che Dispatch è confermato su Nintendo Switch con data di uscita e miglioramenti su Switch 2.