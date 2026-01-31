Animal Crossing: New Horizons resta imbattuto nella classifica dell'eShop di Switch, bene anche Dispatch

Come ogni sabato è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Per la sorpresa di nessuno, Animal Crossing: New Horizons si conferma in vetta per la terza settimana consecutiva.
Il rilassante titolo di Nintendo sta vivendo quasi una seconda giovinezza grazie al recente aggiornamento 3.0, ricco di contenuti, e al lancio della versione per Nintendo Switch 2. Un mix che gli permette di tenere testa a un peso massimo come Leggende Pokémon Z-A, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Sul terzo gradino del podio troviamo invece il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.
Dispatch primo nella classifica dei giochi venduti solo in digitale, nonostante le polemiche per le censure
Il resto della classifica non propone grandi sorprese, con le prime dieci posizioni occupate perlopiù da esclusive per la console realizzate dai team Nintendo. Le eccezioni sono Minecraft al quarto posto e Dispatch, che scende dal settimo al decimo posto, ma rimane primo nella classifica dedicata ai titoli pubblicati esclusivamente in formato digitale, nonostante le recenti critiche per i contenuti censurati per la versione Nintendo Switch.
Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch:
- Animal Crossing: New Horizons
- Leggende Pokémon: Z-A
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Minecraft
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Super Mario Bros. Wonder
- Nintendo Switch Sports
- Dispatch
- Zelda: Tears of the Kingdom
- Super Mario Odyssey
- New Super Mario Bros. U Deluxe
- Leggende Pokémon: Arceus
- Donkey Kong Country Returns HD
- Zelda: Breath of the Wild
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury
- Cult of the Lamb
- Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
- It Takes Two
Qui sotto invece la classifica relativa ai giochi distribuiti solo in formato digitale:
- Dispatch
- Super Mario Galaxy 2
- Stardew Valley
- Wizard101
- Escape from Ever After
- Super Mario Galaxy
- Disney Dreamlight Valley
- Terraria
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Wobbly Life
- Tiny Bookshop
- Cozy Caravan
- Date Everything
- Five Nights at Freddy's: Security Breach
- Chrono Ark Deluxe Edition
- Borderlands: The Handsome Collection
- Among Us
- Deltarune