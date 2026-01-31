0

Animal Crossing: New Horizons resta imbattuto nella classifica dell'eShop di Switch, bene anche Dispatch

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   31/01/2026
Come ogni sabato è arrivata la classifica dei giochi più venduti sull'eShop di Nintendo Switch. Per la sorpresa di nessuno, Animal Crossing: New Horizons si conferma in vetta per la terza settimana consecutiva.

Il rilassante titolo di Nintendo sta vivendo quasi una seconda giovinezza grazie al recente aggiornamento 3.0, ricco di contenuti, e al lancio della versione per Nintendo Switch 2. Un mix che gli permette di tenere testa a un peso massimo come Leggende Pokémon Z-A, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Sul terzo gradino del podio troviamo invece il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Dispatch primo nella classifica dei giochi venduti solo in digitale, nonostante le polemiche per le censure

Il resto della classifica non propone grandi sorprese, con le prime dieci posizioni occupate perlopiù da esclusive per la console realizzate dai team Nintendo. Le eccezioni sono Minecraft al quarto posto e Dispatch, che scende dal settimo al decimo posto, ma rimane primo nella classifica dedicata ai titoli pubblicati esclusivamente in formato digitale, nonostante le recenti critiche per i contenuti censurati per la versione Nintendo Switch.

Dispatch: AdHoc Studio vuole aggiustare il problema delle censure su Nintendo Switch Dispatch: AdHoc Studio vuole aggiustare il problema delle censure su Nintendo Switch

Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch:

  1. Animal Crossing: New Horizons
  2. Leggende Pokémon: Z-A
  3. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  4. Minecraft
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Super Smash Bros. Ultimate
  7. Mario Kart 8 Deluxe
  8. Super Mario Bros. Wonder
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Dispatch
  11. Zelda: Tears of the Kingdom
  12. Super Mario Odyssey
  13. New Super Mario Bros. U Deluxe
  14. Leggende Pokémon: Arceus
  15. Donkey Kong Country Returns HD
  16. Zelda: Breath of the Wild
  17. Super Mario 3D World + Bowser's Fury
  18. Cult of the Lamb
  19. Dragon Quest 7 Reimagined Digital Deluxe Edition
  20. It Takes Two

Qui sotto invece la classifica relativa ai giochi distribuiti solo in formato digitale:

  1. Dispatch
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Stardew Valley
  4. Wizard101
  5. Escape from Ever After
  6. Super Mario Galaxy
  7. Disney Dreamlight Valley
  8. Terraria
  9. Hades 2
  10. Hollow Knight: Silksong
  11. Hollow Knight
  12. Wobbly Life
  13. Tiny Bookshop
  14. Cozy Caravan
  15. Date Everything
  16. Five Nights at Freddy's: Security Breach
  17. Chrono Ark Deluxe Edition
  18. Borderlands: The Handsome Collection
  19. Among Us
  20. Deltarune
