Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch 2 conquista la vetta delle classifiche giapponesi

Famitsu ha pubblicato le sue classifiche di vendita settimanali, relative al mercato giapponese e facenti riferimento al solo mercato fisico, da cui emerge una Nintendo in grande spolvero, come da qualche anno a questa parte.

La versione Nintendo Switch 2 di Animal Crossing: New Horizons ha conquistato la vetta della classifica software, vendendo 31.372 copie. Segue Mario Kart World con altre 17.639 copie vendute, per un gran totale di 2.778.889 milioni. Da notare che la top 10 è monocolore Nintendo, con sei posizioni occupate da titoli per Nintendo Switch 2 e le altre 4 da titoli per Nintendo Switch.

In ambito hardware, Nintendo Switch 2 è la console più venduta, con altre 67.509 unità, seguita da Switch Lite e Switch OLED. Da notare che sommando le vendite di tutte le console della famiglia PlayStation 5, si ottiene un numero inferiore a quelle delle vendite di Nintendo Switch Lite: 9.983 unità contro 12.686.