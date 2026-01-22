R-Type Dimensions III per Nintendo Switch 2 sarà completamente su cartuccia, vediamo il nuovo trailer

ININ Games ha confermato con un comunicato stampa che la versione Nintendo Switch 2 di R-Type Dimensions III sarà completamente su cartuccia e ha pubblicato un nuovo trailer per mostrare di nuovo il gioco, in vista dell'uscita fissata a maggio 2026, in data ancora da destinarsi. Oltre che sulla nuova console di Nintendo, potremo giocarci anche su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (via Steam).
Il trailer
Il nuovo trailer offre lo sguardo più approfondito mai visto finora sulla resa visiva del gioco. Vengono mostrati i miglioramenti apportati al sistema d'illuminazione, agli effetti e alle animazioni. Le sequenze mettono in evidenza sia la presenza del gameplay classico di R-Type, sia una presentazione "moderna e raffinata" che definirà questo nuovo capitolo. Durante il gioco sarà possibile passare in qualsiasi momento dalla modalità classica a quella moderna.
Per quanto riguarda la versione Nintendo Switch 2, non richiederà download aggiuntivi per essere avviata. Per ININ, pubblicare l'intero gioco su cartuccia è "un impegno importante per i collezionisti e per gli appassionati della conservazione dei videogiochi."
I pre-ordini della Collector's Edition di R-Type Dimensions III resteranno aperti fino all'8 febbraio. Dopo quella data, la quantità di copie da produrre verrà fissata in via definitiva egli ordini saranno bloccati. Quindi affrettatevi, se volete avere tutti i contenuti extra.