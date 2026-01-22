R-Type Dimensions III per Nintendo Switch 2 sarà completamente su cartuccia, vediamo il nuovo trailer

ININ Games ha confermato con un comunicato stampa che la versione Nintendo Switch 2 di R-Type Dimensions III sarà completamente su cartuccia e ha pubblicato un nuovo trailer per mostrare di nuovo il gioco, in vista dell'uscita fissata a maggio 2026, in data ancora da destinarsi. Oltre che sulla nuova console di Nintendo, potremo giocarci anche su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (via Steam).