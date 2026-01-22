Bubsy 4D ha una data d'uscita ufficiale e un prezzo

L'editore Atari e lo sviluppatore Fabraz hanno annnunciato che Bubsy 4D ha finalmente una data d'uscita ufficiale. Sarà disponibile a partire dal 22 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Su PC, sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e GOG, al prezzo di 19,99 euro.
Il ritorno inatteso del non mito
Sarà inoltre disponibile una Collector's Edition fisica per Nintendo Switch 2 al prezzo di 49,99 euro e per Nintendo Switch a 39,99 euro, acquistabile tramite lo store online di Atari. L'edizione include una copia del gioco, una confezione esterna con linguetta, il manuale utente, un poster e un artbook.
Le caratteristiche principali di Bubsy 4D sono: mondi intergalattici a tema craft, ciascuno con una battaglia finale contro un boss BaaBot; la nuova forma a palla di pelo permette di rotolare, rimbalzare e lanciarsi attraverso i livelli;
un sistema di movimento adatto sia ai neofiti che ai giocatori più esperti; i gomitoli per purr-acquistare nuovi vestiti; i progetti segreti nascosti nei livelli, che sbloccano nuove mosse e potenziamenti; le prove a tempo di ogni livello con classifiche online e fantasmi degli altri giocatori scaricabili; il ritorno degli amici di Bubsy, tra cui Terri, Terry, Virgil e Oblivia; la colonna sonora "pawsitivamente funky" firmata Fat Bard, con influenze jazz, big band, electro-swing e altro ancora.