Bubsy 4D ha una data d'uscita ufficiale e un prezzo

L'editore Atari e lo sviluppatore Fabraz hanno annnunciato che Bubsy 4D ha finalmente una data d'uscita ufficiale. Sarà disponibile a partire dal 22 maggio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Su PC, sarà acquistabile su Steam, Epic Games Store e GOG, al prezzo di 19,99 euro.