Disponibile la demo di Bubsy 4D e sembra anche un ottimo gioco

In occasione dell'imminente Next Fest di Steam di ottobre, Atari ha lanciato una demo ampliata di Bubsy 4D , platform che celebra il ritorno del non proprio famosissimo personaggio degli anni 90 , protagonista di una serie di titoli 2D e 3D. Pare che l'editore voglia replicare, dopo l'ottima accoglienza avuta alla Gamescom e al PAX.

La demo

In questa versione estesa della demo, i giocatori ottengono l'accesso a quattro livelli della campagna (il tutorial + i primi tre livelli) e possono competere per il miglior tempo nella classifica dedicata alle speedrun, sfruttando l'ampia varietà di mosse disponibili.

La demo offre quindi un ricco assaggio del gioco completo e consente anche di iniziare a sbloccare nuove abilità e costumi raccogliendo progetti e gomitoli di lana nei livelli. Considerate che tutti i progressi fatti saranno trasportabili nella versione completa, prevista per una data ancora imprecisata del 2026.

La parte più interessante della demo è che sembra davvero ottima, almeno stando alle recensioni presenti su Steam, che sono per il 94% positive. Considerate che i titoli originali non sono conosciuti proprio per la loro qualità eccelsa e tanti sono stupiti del fatto che un seguito ufficiale, arrivato dopo così tanti anni, sia di fattura così buona, almeno in apparenza. Allo sviluppo è stato messo Fabraz, studio degli ottimi platform 3D Demon Turf. Chiaramente bisognerà verificare con la versione finale, ma se il buongiorno si vede dalla demo...

A questo punto non vi resta che scaricare la demo, partendo dalla pagina Steam.