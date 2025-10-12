Disponibile la demo di Bubsy 4D e sembra anche un ottimo gioco

In occasione dell'imminente Next Fest di Steam di ottobre, Atari ha lanciato una demo ampliata di Bubsy 4D, platform che celebra il ritorno del non proprio famosissimo personaggio degli anni 90, protagonista di una serie di titoli 2D e 3D. Pare che l'editore voglia replicare, dopo l'ottima accoglienza avuta alla Gamescom e al PAX.
La demo
In questa versione estesa della demo, i giocatori ottengono l'accesso a quattro livelli della campagna (il tutorial + i primi tre livelli) e possono competere per il miglior tempo nella classifica dedicata alle speedrun, sfruttando l'ampia varietà di mosse disponibili.
La demo offre quindi un ricco assaggio del gioco completo e consente anche di iniziare a sbloccare nuove abilità e costumi raccogliendo progetti e gomitoli di lana nei livelli. Considerate che tutti i progressi fatti saranno trasportabili nella versione completa, prevista per una data ancora imprecisata del 2026.
La parte più interessante della demo è che sembra davvero ottima, almeno stando alle recensioni presenti su Steam, che sono per il 94% positive. Considerate che i titoli originali non sono conosciuti proprio per la loro qualità eccelsa e tanti sono stupiti del fatto che un seguito ufficiale, arrivato dopo così tanti anni, sia di fattura così buona, almeno in apparenza. Allo sviluppo è stato messo Fabraz, studio degli ottimi platform 3D Demon Turf. Chiaramente bisognerà verificare con la versione finale, ma se il buongiorno si vede dalla demo...
A questo punto non vi resta che scaricare la demo, partendo dalla pagina Steam.