M5 iPad Pro: un leak di AT&T anticipa l’annuncio ufficiale di Apple, il lancio sembra essere ormai imminente

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardanti il lancio imminente del nuovo iPad Pro con chip M5, e un errore - o forse una mossa strategica - di AT&T sembra confermarlo. Il colosso delle telecomunicazioni statunitense avrebbe infatti pubblicato brevemente sul proprio sito una pagina dedicata al dispositivo, intitolata "Shop Apple iPad Tablets: iPad Pro M5 Pre-Order Soon", prima di rimuoverla in fretta. L'avvistamento è stato segnalato da MacRumors, che ha anche mostrato uno screenshot della pagina scomparsa, alimentando l'ipotesi che la presentazione ufficiale del nuovo tablet di Apple sia ormai imminente.

iPad Pro M5: una serie di notizie trapelate L'episodio segue una serie di fughe di notizie che, nelle ultime settimane, hanno reso sempre più chiaro che Apple sta preparando un importante aggiornamento della sua gamma di dispositivi. In particolare, è trapelato persino un video di unboxing del M5 iPad Pro prima dell'annuncio ufficiale, segno che i prodotti sono già pronti per la distribuzione nei vari mercati. iPad mini 8 in arrivo: caratteristiche e novità secondo le indiscrezioni Parallelamente, anche i nuovi MacBook Pro con chip M5 sono stati oggetto di leak, suggerendo che i due dispositivi potrebbero essere lanciati insieme tramite un semplice comunicato stampa, come Apple ha già fatto in passato con prodotti aggiornati ma privi di eventi dedicati.