M5 iPad Pro: un leak di AT&T anticipa l’annuncio ufficiale di Apple, il lancio sembra essere ormai imminente

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardanti il lancio imminente del nuovo iPad Pro con chip M5, e un errore - o forse una mossa strategica - di AT&T sembra confermarlo.
Il colosso delle telecomunicazioni statunitense avrebbe infatti pubblicato brevemente sul proprio sito una pagina dedicata al dispositivo, intitolata "Shop Apple iPad Tablets: iPad Pro M5 Pre-Order Soon", prima di rimuoverla in fretta.
L'avvistamento è stato segnalato da MacRumors, che ha anche mostrato uno screenshot della pagina scomparsa, alimentando l'ipotesi che la presentazione ufficiale del nuovo tablet di Apple sia ormai imminente.
iPad Pro M5: una serie di notizie trapelate
L'episodio segue una serie di fughe di notizie che, nelle ultime settimane, hanno reso sempre più chiaro che Apple sta preparando un importante aggiornamento della sua gamma di dispositivi. In particolare, è trapelato persino un video di unboxing del M5 iPad Pro prima dell'annuncio ufficiale, segno che i prodotti sono già pronti per la distribuzione nei vari mercati.
Parallelamente, anche i nuovi MacBook Pro con chip M5 sono stati oggetto di leak, suggerendo che i due dispositivi potrebbero essere lanciati insieme tramite un semplice comunicato stampa, come Apple ha già fatto in passato con prodotti aggiornati ma privi di eventi dedicati.
iPad Pro M5: quali saranno le novità dal punto di vista tecnico?
Sul fronte tecnico, i primi test trapelati rivelano che il salto prestazionale del chip M5 rispetto al precedente M4 non è particolarmente marcato in termini di CPU, ma è la GPU a fare la differenza: secondo i benchmark di AnTuTu, il miglioramento nel comparto grafico raggiunge circa il 34%, un dato che potrebbe fare la felicità di creativi e videomaker che sfruttano l'iPad per editing e rendering.
Resta da capire se la pubblicazione su AT&T sia stato un semplice errore umano o una strategia. In ogni caso, il fatto che la pagina sia stata rimossa non fa che alimentare la curiosità e l'attesa. Con tutti i segnali che puntano nella stessa direzione, il lancio del M5 iPad Pro sembra ormai questione di giorni.