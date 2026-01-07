Lenovo Legion Go con SteamOS: la nuova console di Lenovo per il gaming portatile

Con Lenovo Legion Go, Powered by SteamOS, l'azienda amplia in modo deciso la propria idea di gaming portatile, puntando su una piattaforma che unisce potenza hardware e semplicità d'uso . Questa versione del Legion Go nasce con SteamOS installato nativamente, trasformando il dispositivo in una sorta di console portatile che non rinuncia però alle ambizioni da PC. L'obiettivo è chiaro: offrirvi un'esperienza immediata, pensata per il gioco, senza sacrificare la flessibilità e la forza bruta tipiche dell'hardware Legion.

Hardware di livello desktop in formato handheld

Sotto la scocca, il Legion Go Powered by SteamOS si affida a un processore fino a AMD Ryzen Z2 Extreme, affiancato da fino a 32 GB di memoria LPDDR5X e da uno storage SSD PCIe che può arrivare a 2 TB, ulteriormente espandibile tramite microSD. Questa configurazione consente di affrontare anche titoli AAA moderni senza compromessi evidenti, sfruttando appieno il display PureSight OLED da 8,8 pollici. Il pannello non è solo un elemento estetico, ma una componente centrale dell'esperienza, pensata per valorizzare dettagli, contrasto e fluidità anche in mobilità.

La scelta di SteamOS cambia radicalmente l'approccio all'utilizzo quotidiano. L'interfaccia è ottimizzata per i controlli tramite gamepad e vi permette di entrare nei giochi in pochi istanti, con funzioni come sospensione e ripresa rapida che riducono al minimo i tempi morti. L'idea è avvicinarsi alla logica delle console tradizionali, dove l'accesso al gioco è immediato, ma mantenendo tutta la profondità dell'ecosistema PC. Non si tratta solo di avviare un titolo, ma di farlo in modo fluido e coerente con un utilizzo portatile.