Soulstice 2 è stato cancellato, il DmC italiano non avrà un sequel

È davvero un peccato che Soulstice non avrà un seguito: il gioco ci aveva ben impressionato per quanto concerne il sistema di combattimento, le meccaniche legate all'azione di Lite e un gameplay sempre appassionante.

"È stato un lungo percorso per molti di noi, pieno di colleghi meravigliosi, vero lavoro di squadra e un insieme di persone che hanno sempre fatto cose straordinarie insieme ", ha ricordato il game designer italiano.

"Dopo i licenziamenti globali e la crisi dell'industria videoludica, è successo anche al progetto su cui stavo lavorando: il seguito di Soulstice è stato ufficialmente cancellato ", ha scritto Chionetti in un post pubblicato su LinkedIn.

Il game designer Samuele Chionetti ha rivelato che Soulstice 2 è stato cancellato , dunque chi sperava di vedere l'uscita di un nuovo capitolo per il sorprendente "DmC italiano" resterà purtroppo deluso.

Un nuovo progetto

Ad ogni modo, Samuele Chionetti non si è dato per vinto e insieme a quello stesso gruppo di persone ha dato vita a Nara Studio, lanciando una campagna Kickstarter che ha avuto un successo immediato, quella di Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia.

"Con Francesco Cilurzo (Cydonia, appunto NdR) abbiamo sviluppato un nuovo progetto che abbiamo lanciato su Kickstarter il 27 febbraio, e i risultati sono stati straordinari: siamo riusciti a finanziarlo in meno di dieci minuti", ha scritto Chionetti.

"Sono profondamente grato per tutto ciò che sta accadendo, per il gruppo di persone senza le quali non sarei qui, e per tutti coloro che ci hanno sostenuto e che decideranno di sostenerci durante questo percorso. È bello vedere tutta questa luce in un periodo così buio."