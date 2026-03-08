17

Soulstice 2 è stato cancellato, il DmC italiano non avrà un sequel

Stando a quanto riportato dal game designer Samuele Chionetti, il sequel di Soulstice è stato cancellato da Reply Game Studios.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/03/2026
Le protagoniste di Soulstice
Soulstice
Soulstice
News Video Immagini

Il game designer Samuele Chionetti ha rivelato che Soulstice 2 è stato cancellato, dunque chi sperava di vedere l'uscita di un nuovo capitolo per il sorprendente "DmC italiano" resterà purtroppo deluso.

"Dopo i licenziamenti globali e la crisi dell'industria videoludica, è successo anche al progetto su cui stavo lavorando: il seguito di Soulstice è stato ufficialmente cancellato", ha scritto Chionetti in un post pubblicato su LinkedIn.

"È stato un lungo percorso per molti di noi, pieno di colleghi meravigliosi, vero lavoro di squadra e un insieme di persone che hanno sempre fatto cose straordinarie insieme", ha ricordato il game designer italiano.

Soulstice, la recensione del Devil May Cry all'italiana Soulstice, la recensione del Devil May Cry all'italiana

È davvero un peccato che Soulstice non avrà un seguito: il gioco ci aveva ben impressionato per quanto concerne il sistema di combattimento, le meccaniche legate all'azione di Lite e un gameplay sempre appassionante.

Un nuovo progetto

Ad ogni modo, Samuele Chionetti non si è dato per vinto e insieme a quello stesso gruppo di persone ha dato vita a Nara Studio, lanciando una campagna Kickstarter che ha avuto un successo immediato, quella di Wonderful Neoran Valley, il Pokémon-like di Cydonia.

"Con Francesco Cilurzo (Cydonia, appunto NdR) abbiamo sviluppato un nuovo progetto che abbiamo lanciato su Kickstarter il 27 febbraio, e i risultati sono stati straordinari: siamo riusciti a finanziarlo in meno di dieci minuti", ha scritto Chionetti.

"Sono profondamente grato per tutto ciò che sta accadendo, per il gruppo di persone senza le quali non sarei qui, e per tutti coloro che ci hanno sostenuto e che decideranno di sostenerci durante questo percorso. È bello vedere tutta questa luce in un periodo così buio."

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Soulstice 2 è stato cancellato, il DmC italiano non avrà un sequel