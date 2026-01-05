1

Il prossimo gioco del team di Clair Obscur: Expedition 33 non sarà creato ascoltando i desideri dei fan

Gli autori di Clair Obscur: Expedition 33 stanno ragionando sul loro prossimo gioco e hanno svelato che si faranno guidare dall'istinto e dal proprio gusto, non da ciò che i fan vogliono.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   05/01/2026
Gustave di Clair Obscur Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33 è stato un grande successo e quindi in molti desiderano scoprire a cosa lavorerà ora il team di sviluppo.

Secondo quanto detto recentemente dagli autori, il focus del team è di "fidarsi dell'istinto" e di non farsi guidare dai desideri dei fan.

Cosa ha detto il team di Clair Obscur: Expedition 33

In un'intervista a Edge, Meurisse ha dichiarato che Sandfall ha già "alcune grandi idee" che è "entusiasta di esplorare". Ha inoltre sottolineato che lo studio non sta ripartendo "dallo stesso punto" in cui si trovava quando iniziò a lavorare su Clair Obscur. "Il team ha già cinque anni di esperienza in più. Quindi forse possiamo fare cose davvero interessanti", ha detto.

La lead writer di Clair Obscur: Expedition 33, Jennifer Svedberg-Yen, ha aggiunto di essere "una che tende a soddisfare le richieste degli altri" e che quindi "non riesce a non pensare al fatto che ora abbiamo molti fan, e che questi hanno determinate aspettative e sentimenti nei confronti del gioco".

Ha ammesso che si prenderebbe in giro da sola, e prenderebbe in giro anche noi, se dicesse di "non pensarci" di tanto in tanto. Tuttavia, anche se questo è vero, ha affermato che la "stella polare" creativa del team sarà sempre il "gusto personale" dello studio, in termini di ciò che ritiene "figo" e di ciò che il team stesso ama.

Clair Obscur: Expedition 33 è il terzo gioco con più GOTY vinti finora Clair Obscur: Expedition 33 è il terzo gioco con più GOTY vinti finora

"Ho visto troppi programmi TV e libri farsi influenzare dal tentativo di piacere a troppe persone, e nel processo finisci per perdere l'identità originale", ha detto la lead writer di Clair Obscur. "Per questo sentiamo di doverci fidare del nostro istinto e continuare a fidarci della visione che sta alla base dello studio."

Parlando invece di Clair Obscur, c'è chi afferma che Expedition 33 ha livelli "con un pessimo design", ma...

