L'edizione fisica di Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 costa 10 € in meno: recupera il GOTY 2025

Tra le offerte di Amazon troviamo Clair Obscur: Expedition 33 per PS5, ora disponibile con un piccolo ma interessante sconto che lo porta al suo minimo storico di prezzo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   24/02/2026
Clair Obscur: Expedition 33
Se sei alla ricerca di una nuova avventura immersiva e originale, o sei curioso di provare il Game of the Year 2025, sappi che l'edizione fisica di Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 è su Amazon a 39,89 € invece di 49,99 €. Non è uno sconto impressionante, ma ti permetterà comunque di risparmiare 10 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Per correttezza specifichiamo che il gioco era già disponibile a 39,99 € qualche mese fa, quindi ti proponiamo questa offerta qualora ti fosse semplicemente sfuggita. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un GDR imperdibile

Questo GDR è caratterizzato da combattimenti a turni particolarmente immersivi e strategici, e ambientazioni straordinarie ispirate alla Francia della Belle Époque. La storia è emozionante e ricca di colpi di scena, con un comparto tecnico di altissimo livello. Nei panni di Gustave, Maelle e altri esploratori, dovrete guidare l'ultima spedizione per eliminare la Pittrice. Troverai un mix tra combattimenti dei JRPG tradizionali con meccaniche d'azione in tempo reale.

Perché Clair Obscur: Expedition 33 costa così poco? Il CEO dell'editore spiega la strategia Perché Clair Obscur: Expedition 33 costa così poco? Il CEO dell'editore spiega la strategia

Ogni personaggio ha delle abilità uniche, statistiche e sinergie da sviluppare in base alle tue preferenze. L'apprendimento per tentativi potrebbe infastidire i giocatori meno abili, ma nel complesso si tratta di un gioco adatto a tutti e in grado di sorprendere. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

