L'edizione fisica di Clair Obscur: Expedition 33 per PS5 costa 10 € in meno: recupera il GOTY 2025

Un GDR imperdibile

Questo GDR è caratterizzato da combattimenti a turni particolarmente immersivi e strategici, e ambientazioni straordinarie ispirate alla Francia della Belle Époque. La storia è emozionante e ricca di colpi di scena, con un comparto tecnico di altissimo livello. Nei panni di Gustave, Maelle e altri esploratori, dovrete guidare l'ultima spedizione per eliminare la Pittrice. Troverai un mix tra combattimenti dei JRPG tradizionali con meccaniche d'azione in tempo reale.

Ogni personaggio ha delle abilità uniche, statistiche e sinergie da sviluppare in base alle tue preferenze. L'apprendimento per tentativi potrebbe infastidire i giocatori meno abili, ma nel complesso si tratta di un gioco adatto a tutti e in grado di sorprendere. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.