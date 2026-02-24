Daniel Vávra non è più il director di Kingdom Come: Deliverance 2, perché sta portando la serie al cinema

Lo sviluppatore ceco Daniel Vávra non è più impegnato con Kingdom Come: Deliverance 2 e i futuri aggiornamenti del gioco e della serie. La ragione, però, non è una rottura interna o una fuga verso altri lidi. Il CEO di Warhorse, Martin Frývaldský, ha spiegato infatti che "Dan ha un nuovo ruolo: sta lavorando al film di Kingdom Come". Quindi il nostro si è dato al cinema.