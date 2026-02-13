Le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance a confronto, ecco le differenze

ElAnalistaDeBits ha realizzato un confronto fra le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance, in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento gratuito per l'edizione di attuale generazione dell'action RPG firmato Warhorse Studios.
A quanto pare l'update interviene su tutti gli aspetti visivi del gioco, migliorando la definizione delle texture, potenziando il sistema di illuminazione, potenziando le geometrie e aumentando la distanza visiva, il che rende gli scenari della Boemia medievale ancora più credibili e affascinanti.
Su PlayStation 5 (e Xbox Series X) il colpo d'occhio risulta dunque nettamente superiore rispetto alle console di precedente generazione, anche per quanto concerne il frame rate, che ora punta ai 60 fotogrammi al secondo.
A proposito di fps, la nuova versione di Kingdom Come: Deliverance consente anche di attivare o disattivare alcune texture in alta definizione per garantire la stabilità dei 60 frame al secondo anche nelle situazioni più complicate.
Un'esperienza rinnovata
Disponibile da oggi, l'aggiornamento di Kingdom Come: Deliverance può essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco su PS4 e Xbox One che sono passati a PS5 e Xbox Series X|S, e consegna loro un'esperienza sostanzialmente rinnovata, migliore sotto ogni punto di vista.
Oltre ai miglioramenti tecnici, infatti, l'edizione nativa per le piattaforme di attuale generazione è caratterizzata anche da caricamenti fino a quattro volte più veloci, il che rende il gameplay più dinamico e azzera i tempi morti.