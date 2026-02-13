Le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance a confronto, ecco le differenze

Kingdom Come Deliverance su PS5 e Xbox Series: il gioco Warhorse non è mai stato cosi bello!

A quanto pare l'update interviene su tutti gli aspetti visivi del gioco , migliorando la definizione delle texture, potenziando il sistema di illuminazione, potenziando le geometrie e aumentando la distanza visiva, il che rende gli scenari della Boemia medievale ancora più credibili e affascinanti.

ElAnalistaDeBits ha realizzato un confronto fra le versioni PS5 e PS4 di Kingdom Come: Deliverance , in concomitanza con il lancio dell'aggiornamento gratuito per l'edizione di attuale generazione dell'action RPG firmato Warhorse Studios.

Un'esperienza rinnovata

Disponibile da oggi, l'aggiornamento di Kingdom Come: Deliverance può essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco su PS4 e Xbox One che sono passati a PS5 e Xbox Series X|S, e consegna loro un'esperienza sostanzialmente rinnovata, migliore sotto ogni punto di vista.

Oltre ai miglioramenti tecnici, infatti, l'edizione nativa per le piattaforme di attuale generazione è caratterizzata anche da caricamenti fino a quattro volte più veloci, il che rende il gameplay più dinamico e azzera i tempi morti.