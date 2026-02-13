Kingdom Come Deliverance su PS5 e Xbox Series: il gioco Warhorse non è mai stato cosi bello!

Non si tratta di un remake né di una remastered, bensì di una versione migliorata che su PlayStation 5 e Xbox Series punta ad aumentare il frame rate e la risoluzione delle texture, oltre che a migliorarne ulteriormente la grafica. La versione PC potrà invece contare sul supporto al sistema di upscaling FSR e a nuove opzioni grafiche Ultra. Chi già possiede il gioco, potrà scaricare l'aggiornamento gratuitamente e appena verrà reso disponibile. Se non avete ancora il gioco, invece, da adesso in poi questa versione sarà l'unica acquistabile, ma potrete comunque scegliere tra un'edizione standard e una Royal, contenente tutti i DLC.

Alla fine era vero: tutte le versioni di Kingdom Come Deliverance saranno presto aggiornate per sfruttare al meglio gli hardware più potenti in circolazione. Una notizia importante soprattutto per gli utenti console, dove il gioco era ancora fermo alla passata generazione, ma che porta con sé novità anche per gli utenti PC.

Ne vale ancora la pena?

Prima di caricare la versione PlayStation 5 non so se avrei risposto di sì. Va però detto che il primo Kingdom Come: Deliverance lo giocai al lancio proprio su PS4, e ricordo bene in che stato versava: memory leak che ti obbligavano a riavviare fin troppo spesso, glitch grafici e sistemici dappertutto. Questo non mi impedì di innamorarmi perdutamente del gioco, che infatti ricomprai su Steam appena l'hardware del mio PC me lo permise. Su PC è proprio dove l'ho finito la seconda indimenticabile volta: perché, quando sai cosa stai facendo, forse te la godi anche di più un'avventura che non ti regala niente come questa.

Con pochi accorgimenti, sono riusciti a rendere Kingdom Come: Deliverance più attuale che mai

La versione migliorata di Kingdom Come Deliverance per PlayStation 5 è un'altra storia: non solo può contare su anni di aggiornamenti che per forza di cose mi ero perso, ma va finalmente a un frame rate degno e per lo più stabile, pur migliorando in modo concreto la resa grafica, ora cristallina invece che sbiadita e impastata come in passato. Il nuovo eseguibile permette a Kingdom Come: Deliverance di sfruttare al meglio le memorie delle console moderne, garantendo caricamenti più veloci e menù più reattivi della versione precedente. Pur non avendo bisogno di finirlo per la terza volta per parlare di questa enhanced edition, sto trovando talmente piacevole rigiocarci su PlayStation 5 che ai titoli di coda potrei arrivarci ugualmente.