PS5 potrebbe ricevere presto una versione nativa di Kingdom Come: Deliverance

Si tratta di un gioco che si difende ancora decisamente bene sul fronte della grafica, dell'audio e dei sistemi di gameplay, ma considerando l'importanza raggiunta dalla serie anche grazie all'ottimo Kingdom Come: Deliverance 2 in molti aspettavano un qualche adattamento tecnico del primo capitolo.

L'ottimo action RPG di Warhorse Studios non ha mai avuto infatti finora una versione specifica per PS5, con quella attuale che si limita ad essere la versione PS4 fatta funzionare in retrocompatibilità sulla nuova console, senza particolari novità tecniche applicate.

Non c'è stato alcun annuncio al riguardo, ma in base a un'operazione di data mining effettuata dall'account X PlayStation Game Size pare che Kingdom Come: Deliverance possa arrivare presto su PS5 con una versione nativa per la console di attuale generazione.

Un'uscita probabile, in attesa di conferme

In attesa di eventuali conferme, PlayStation Game Size riferisce con una certa sicurezza che Kingdom Come: Deliverance è in arrivo su PS5, evidentemente avendo trovato lo specifico riferimento a questa versione nel database di PlayStation Store.



L'account X in questione è infatti noto per scandagliare regolarmente la piattaforma online di PlayStation alla ricerca di file nuovi o modifiche nel database di PSN e PlayStation Store, che si traducono spesso in anticipazioni su annunci a novità in arrivo.

Non è ovviamente una fonte infallibile, ma solitamente risulta molto affidabile, dunque anche in questo caso la prendiamo in considerazione, rimanendo comunque in attesa di eventuali comunicazioni da parte degli sviluppatori.

Da notare che Warhorse Studios solo qualche mese fa aveva specificamente chiarito che non c'erano piani per remaster o remake del primo Kingdom Come: Deliverance, ma un semplice adattamento tecnico alle nuove piattaforma potrebbe essere probabile.