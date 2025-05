Kingdom Come Deliverance 2 supera un nuovo traguardo di vendite, anche il primo vanta ottimi risultati

Tramite Twitter - come potete vedere poco sotto - il team di sviluppo ha svelato quanti milioni di copie sono state piazzate.

Kingdom Come Deliverance piace al pubblico, questo è chiaro. A confermalo arrivano ora nuova dati ufficiali di vendita sui due capitoli della saga.

I dati di vendita di Kingdom Come Deliverance 1 e 2

Notiamo che si parla di copie vendute, non di numero di giocatori né di copie spedite, sia per quanto riguarda Kingdom Come Deliverance 2 che il precedente capitolo.

Per quanto riguarda i dati, viene mostrato che Kingdom Come Deliverance ha venduto ad oggi oltre 10 milioni di copie. Kingdom Come Deliverance 2 invece è arrivato a tre milioni di copie.

Ricordiamo che Kingdom Come Deliverance 2 è stato pubblicato il 4 febbraio 2025, quindi il gioco ha piazzato tre milioni in tre mesi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le vendite del gioco più recente erano due milioni dopo un paio di settimane dall'uscita, quindi ha piazzato circa un milione di unità nell'arco di due mesi e mezzo circa. Ricordiamo che i risultati di lancio di Kingdom Come Deliverance 2 erano cinque volte superiori rispetto al primo capitolo, che ha avuto bisogno di molto più tempo per guadagnare terreno e convincere gli appassionati.

Ovviamente l'opera continuerà a vendere sul lungo termine come fatto dal primo gioco, o così il team spera. Secondo le stime di Alinea Analytics, il grosso delle copie è stato venduto su PC Steam.

Tra le più recenti novità di Kingdom Come: Deliverance 2 vi è la modalità Hardcore e una nuova acconciatura.