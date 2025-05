Dei video di gameplay di MindsEye sono finiti online e sembra proprio GTA

MindsEye è in arrivo a breve termine ma ancora non abbiamo visto moltissimo del videogioco. Ora sembra che sia trapelato online un filmato di gameplay di MindsEye che ci permette di farci un'idea più precisa.

I video di MindsEye

La fonte dei filmati è lo streamer Agent00 che afferma di aver ricevuto dei video che ancora non dovrebbero essere pubblici. Non sappiamo qual è la vera fonte, ma considerando la qualità dei filmati possiamo affermare che sono veri, anche se non sappiamo se rappresentano la qualità finale di MindsEye o se siano vecchi.

I video trapelati mostrano un'intensa sparatoria in un magazzino e un'emozionante fase di guida attraverso una città futuristica. Inoltre, sono visibili alcuni elementi di gioco, tra cui una ruota per la selezione delle armi, che ci permettono di vedere da vicino come funzionerà MindsEye.

Il gameplay di MindsEye sembra notevolmente simile a quello di GTA (non a caso visto chi l'ha creato), sia per quanto riguarda il design open world, sia per lo stile di guida, sia per le sparatorie. Questa somiglianza probabilmente attirerà ancora di più l'attenzione sul gioco, soprattutto visto che GTA 6 è stato rinviato al prossimo anno.

MindsEye è un gioco d'azione fantascientifico ambientato nella città di Redrock, una metropoli desertica dove la tecnologia la fa da padrona. Il giocatore vestirà i panni di Jacob Diaz, un ex soldato delle forze speciali, perseguitato dai ricordi frammentati del suo impianto neurale MindsEye.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "MindsEye è un thriller d'azione e avventura per giocatore singolo, focalizzato sulla narrazione e ambientato nella città desertica immaginaria di Redrock, in un futuro prossimo. Presenta una grafica cinematografica di prim'ordine, una guida adrenalinica e combattimenti esplosivi, opera del director Leslie Benzies".

MindsEye sarà disponibile dal 10 giugno 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Segnaliamo anche che la durata di MindsEye è stata svelata dagli sviluppatori e potrebbe sorprendere per un simil-GTA.