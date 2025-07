Il boss di MindsEye pare abbia imputato il flop del gioco a “sabotatori interni ed esterni”

Leslie Benzies , ex presidente di Rockstar North e attuale boss di Build a Rocket Boy, avrebbe dichiarato allo staff che i problemi che stanno affliggendo lo studio e MindsEye sarebbero in parte dovuti a non meglio precisati " sabotatori interni ed esterni ".

MindsEye risorgerà?

Con premesse così scoraggianti, anche le vendite sembrano riflettere il malcontento generale. Secondo un report di IGN USA, Build a Rocket Boy avrebbe avviato un processo di licenziamenti, notificando via email ai suoi circa 300 dipendenti che i posti di lavoro sarebbero a rischio.

Alcune fonti anonime ora riferiscono che Benzies si sia rivolto allo staff il 2 luglio, per la prima volta dopo il lancio di MindsEye, con una breve videochiamata. Secondo due dipendenti presenti, che hanno chiesto di restare anonimi per proteggere la propria carriera, avrebbe promesso che lo studio si riprenderà e rilancerà MindsEye, attribuendo le difficoltà a sabotaggi esterni ed interni.

Come già accennato, Benzies non avrebbe fornito ulteriori dettagli su questi presunti sabotatori, e probabilmente non sapremo mai come sono andate veramente le cose. Quel che è certo è che Build a Rocket Boy dovrà affrontare una sfida impegnativa per ricostruire la reputazione di MindsEye: risollevarsi da un lancio così disastroso non sarà affatto semplice.