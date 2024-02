Everywhere: vari licenziamenti pare siano avvenuti nel team Build a Rocket Boy

Everywhere non è ancora uscito ma sembra che il team Build a Rocket Boy sia in difficoltà sul fronte economico, tanto da aver dovuto tagliare parte del personale con vari licenziamenti, in base a quanto riferito da una fonte interna rimasta anonima e riportato da VGC e PCGamesN, in attesa di eventuali conferme.

Il team, con base a Edimburgo, è stato fondato da Leslie Benzies, noto per essere stato il produttore storico della serie Gran Theft Auto, che ha costruito il nuovo studio per portare avanti una sorta di progetto da sogno con appunto Everywhere, che si preannuncia come una sorta di vasto open world che punta al concetto di metaverso.

Nonostante Build a Rocket Boy abbia annunciato di recente di essersi assicurato un'iniezione di fondi per 110 milioni di dollari, questo sembra non aver aiutato la situazione, almeno sul fronte dell'organico, mentre il progetto Everywhere sembra andare comunque avanti senza particolari contraccolpi.