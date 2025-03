Everywhere, del team di ex-GTA, sarà come un insieme di server di Minecraft

Durante una intervista con Edge Magazine, Adam Whiting - ex responsabile QA di Rockstar North e attuale game director associato di Build A Rocket Boy - ha detto qualcosa in più su questo titolo.

Come forse ricorderete, l'ex-presidente di Rockstar North e (per tanti anni) capo di GTA - Leslie Benzies - ha da tempo aperto un proprio studio, Build a Rocket Boy . Tale team sta lavorando a Everywhere , un progetto ambizioso.

Le parole del team di Everywhere

"Quando pubblicheremo il nostro open world, non sarà solo nostro, ma ci saranno anche le versioni di altri giocatori", ha spiegato Whiting, prima di paragonarlo a un altro colosso sandbox in cui tutto è possibile. "È quasi come i server di Minecraft: ci sono i server ufficiali, ma ci sono anche server personalizzati con cose stravaganti. Magari c'è un server con un'apocalisse zombie, oppure uno in cui si cancella la mappa della nostra storia e dei nostri personaggi e si racconta la propria storia usando i nostri strumenti".

Everywhere non sarà infatti un singolo videogioco, ma più una piattaforma come Roblox nella quale trovare vari prodotti ufficiali e altri realizzati dagli utenti. Uno di quelli ufficiali è MindsEye, che potrebbe ricordare un po' GTA per stile e struttura.

Se volete vederne di più, ricordiamo che MindsEye si è mostrato in un trailer incentrato sul gameplay.