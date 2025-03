Sea of Thieves compie 7 anni ma ha ancora altri 5 anni di contenuti e novità programmati davanti

Sea of Thieves si conferma un successo veramente impressionante per Rare, considerando che il gioco ha raggiunto il suo settimo anniversario e continua ad essere giocato da molti utenti, spingendo il team britannico a proseguire lo sviluppo tanto da avere altri 5 anni di contenuti e novità previsti.

In occasione del settimo anniversario, il creative director Mike Chapman ha riferito che i lavori sono ancora a pieno regime e, a quanto pare, lo saranno ancora a lungo, considerando che ci sono altri cinque anni di contenuti previsti per la simulazione piratesca in questione.

"Sette anni fa è iniziato il viaggio di Sea Of Thieves e, per molti versi, sembra ancora che abbiamo appena iniziato", ha scritto Chapman, "Di recente abbiamo pianificato come vorremmo che fossero i prossimi cinque anni, e abbiamo sognato anche molto oltre! Il gioco ha un futuro brillante davanti a sé".