Microsoft è “molto soddisfatta” di Sea of Thieves su PS5, ha incrementato i giocatori anche su PC e Xbox

In un podcast pubblicato da Variety, Booty ha commentato che Microsoft è soddisfatta dei numeri dei quattro giochi Xbox portati su PS5 e Switch nei mesi scorsi, ovvero Pentiment, Grounded, Hi-Fi Rush e il già citato Sea of Thieves . Su quest'ultimo in particolare ha aggiunto che Rare ha riscontrato un aumento del coinvolgimento dei giocatori di Xbox e PC , e che molti utenti PlayStation hanno deciso di giocare in cross-play con quelli di altre piattaforme. Insomma, un successo su più fronti.

Altri giochi Xbox in arrivo su PlayStation

Non conosciamo i numeri di vendita precisi di Sea of Thieves su PS5, ma sappiamo con certezza che è stato il gioco più acquistato sul PlayStation Store sia ad aprile che a maggio, a dimostrazione che i risultati sono stati senza dubbio molto positivi.

Delle navi fantasma in Sea of Thieves

Dopo queste affermazioni la domanda posta successivamente è scontatata, ovvero, "il successo di Sea of Thieves significa che vedremo arrivare altri giochi su PS5 o altre console?". La risposta di Booty in tal caso è stato il classico "valuteremo caso per caso". Inoltre, ha aggiunto che questo non significa che non esisteranno più esclusive Xbox, con molti giochi che verranno lanciati solo nell'ecosistema verdecrociato e tutti saranno disponibili all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Sulla questione recentemente ha detto la sua anche Phil Spencer, il boss di Microsoft Gaming, che ha assicurato che ulteriori giochi arriveranno su più piattaforme esterne a Xbox, cosa che a suo avviso è un elemento positivo per i franchise interessati.