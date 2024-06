Lo sviluppo di Astro Bot per PS5 pare sia durato molto meno delle altre esclusive tripla A di Sony

Perlomeno stando alle informazioni condivise da Christopher Dring di GamesIndustry.biz, che nell'ultimo episodio del podcast GI Microcast ha dichiarato che Team Asobi ha impiegato circa 3 anni per lo sviluppo con un team di circa 60 persone , numero che comunque potrebbe non tenere conto di eventuali collaborazioni con studi esterni.

Non serve un grossa produzione per realizzare un grande gioco?

Va detto comunque che considerando anche il genere e i toni di Astro Bot, lo sviluppo non ha certamente richiesto motion capture, la stesura di una sceneggiatura elaborata o una comparto grafico quanto più vicino al fotorealismo che chiaramente non aiutano a velocizzare i tempi.

La versione robotica di Kratos in Astro Bot

Per fare un paragone, in un'intervista del 2019 con Road to VR, il creative director e producer Nicolas Doucet, ha riferito che Astro Bot: Rescue Mission per PlayStation VR è stato realizzato in metà del tempo e con sole 25 persone. Dunque parliamo anche in questi casi di un ciclo di sviluppo molto breve, al netto di risultati ottimi, considerando che il gioco ha ricevuto valutazioni altissime da parte della critica e dal pubblico.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Astro Bot sarà disponibile a partire dal 6 settembre 2024 in esclusiva PS5. Oltre al trailer dello State of Play che ha fatto innamorare i giocatori, abbiamo avuto modo di provarlo con mano, ecco le nostre impressioni.