Astro Bot è uno dei “successi più entusiasmanti” di Sony negli ultimi anni per il boss dei PlayStation Studios

Astro Bot è un platform che ha messo d'accordo quasi tutti, ricevendo pareri molto positivi sia dalla stampa che dal pubblico, e vincendo anche il premio come Game of the Year all'edizione 2024 dei The Game Awards.

Le parole di Hulst

"Astro Bot è stato un successo clamoroso, acclamato all'unanimità da giocatori e critici, conquistando i premi nei principali eventi dell'industria", ha dichiarato Hulst in una video-intervista pubblicata insieme all'ultimo report per gli investitori Sony.

Hulst ha inoltre aggiunto che Astro Bot rientra tra i franchise "emergenti" di PlayStation, dettaglio confermato anche nel resoconto per gli investitori, dove il platform di Team Asobi viene inserito tra le "uscite annuali di successo da franchise affermati", accanto a God of War Ragnarok, Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Marvel's Spider-Man 2 e Death Stranding 2, giusto per citarne alcuni.

Il dirigente ha parlato del gioco anche in relazione agli obiettivi di PlayStation di espandere il proprio portfolio e raggiungere nuovi pubblici. Secondo lui, il titolo di Team Asobi è riuscito a conquistare sia adulti che bambini.

"In aggiunta ai nostri franchise con una fanbase, direi, 'multi-generazionale', come Marvel's Spider-Man, abbiamo anche serie che attraggono segmenti diversi di giocatori," ha dichiarato Hulst. "Horizon è un buon esempio, avendo riscosso grande successo tra le giocatrici, mentre Astro Bot, sviluppato dal nostro fantastico Team Asobi di Tokyo, ha conquistato sia bambini che adulti."

Sappiamo che Astro Bot ha venduto 1,5 milioni di copie tra inizio settembre e inizio novembre dello scorso anno. Non si tratta di un numero sbalorditivo, ma è probabile che il gioco abbia continuato a crescere nel tempo, anche grazie al passaparola positivo della community e al prestigio legato al riconoscimento come Game of the Year.