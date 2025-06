Aniimo, il free-to-play che strizza l'occhiolino a Palworld e Pokémon, torna a mostrarsi con un trailer esteso

Aniimo è stato uno dei giochi presentati durante l'Xbox Games Showcase ad aver attirato maggiormente l'interesse dei giocatori. Non è difficile capire il perché: si tratta infatti di un action GDR free-to-play che, fin dalle prime sequenze, ricorda molto Palworld e, in generale, il genere dei monster collecting, di cui il massimo esponente è la serie Pokémon.

È in arrivo una closed beta

Possiamo vedere un maggior numero di ambientazioni, che spaziano da foreste lussureggianti e spiagge a grotte, rovine antiche e montagne innevate. Il filmato, inoltre, ribadisce che in Aniimo potremo giocare sia nei panni del Pathfinder sia trasformarci in uno degli Aniimo con cui abbiamo stretto amicizia, sfruttandone le peculiarità durante i combattimenti e l'esplorazione. Ad esempio, vengono mostrate creature in grado di planare, nuotare o creare sentieri sull'acqua utilizzando il ghiaccio.

I primi dettagli forniti dagli sviluppatori confermano anche che sarà possibile far evolvere gli Aniimo collezionati, esplorare il mondo di gioco insieme ad altri giocatori oppure sfidarli in match PvP. Il potenziale sicuramente c'è, e presto potremo provarlo con mano: è infatti prevista una closed beta di Aniimo durante l'estate. Se siete interessati, potete registrarvi sul sito ufficiale, a questo indirizzo.