Il CEO di Shift Up conferma lo sviluppo di Stellar Blade 2 e ha già in mente una finestra di lancio

In un'intervista concessa al portale coreano ThisIsGame, ha dichiarato che i lavori su Stellar Blade 2 sono già in corso , sebbene ancora nelle fasi iniziali, e che lo studio ha individuato una possibile finestra di lancio - per quanto indicativa e soggetta a possibili rinvii. Nello specifico, Hyung-tae ha affermato che "sarebbe grandioso se uscisse nel 2027 ".

Visto il successo riscosso su PS5, e ora anche su PC, non sarebbe strano se Shift Up avesse già inziato i lavori su un sequel Stellar Blade . Ora è arrivata anche la conferma da parte di Kim Hyung-tae, il CEO e fondatore di Shift Up, nonché director del gioco.

Il sequel nasce da un'espansione per il primo capitolo

Non solo: il CEO di Shift Up ha rivelato che il secondo capitolo era stato concepito inizialmente come un'espansione a pagamento di Stellar Blade. Tuttavia, il progetto è cresciuto al punto da spingere lo studio a trasformarlo nella base per un gioco completo.

"Mentre stavamo preparando il DLC, il contenuto è cresciuto più del previsto, così abbiamo cambiato direzione e ci siamo concentrati sul prossimo progetto. Tuttavia, da allora ci sono stati molti cambiamenti", ha detto Hyung-tae.

"Attualmente, tutte le risorse sono impegnate nello sviluppo della versione PC, motivo per cui il nuovo titolo non è ancora avanzato in modo significativo. Lo studio si trova in una fase di ricerca e sviluppo. A dire il vero, ci siamo dedicati completamente alla pubblicazione della versione PC dopo quella per PS5, quindi solo ora possiamo iniziare una vera fase di R&S. Sarebbe fantastico se uscisse nel 2027, ma mancano solo tre anni, quindi posso solo dire che faremo del nostro meglio. Tuttavia, posso garantire che presenteremo un'opera eccezionale."

Stellar Blade 2 non è l'unico gioco a cui sta lavorando Shift Up. Infatti, nel frattempo lo studio sta portando avanti il gacha Goddess Of Victory: NIKKE e sta creando una nuova IP, Project Spirits, di cui pochi giorni fa ha presentato la prima immagine ufficiale.