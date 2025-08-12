Stellar Blade ha infranto i record di PlayStation su PC, è il gioco sudcoreano venduto più velocemente su Steam

Nel report, lo studio entra nel dettaglio, sottolineando il trionfo della versione PC di Stellar Blade, lanciata il 12 giugno. Come già noto, il gioco ha venduto 1 milione di copie nei primi tre giorni , portando il totale a oltre 3 milioni di unità, includendo anche le vendite su PS5. Ha inoltre ricevuto recensioni entusiastiche, con circa il 98% di valutazioni positive al lancio.

In arrivo altri contenuti per spingere ulteriormente le vendite?

Grazie a questi risultati, Stellar Blade detiene ora il record come il gioco sudcoreano venduto più rapidamente di sempre su Steam. Non solo: è anche il titolo PlayStation più performante al lancio su PC in termini di utenti simultanei, superando di 2 - 5 volte i numeri di blockbuster come Ghost of Tsushima e God of War.

"Dopo il lancio su PC, Stellar Blade ha raggiunto quasi 200.000 utenti simultanei su Steam e ha ottenuto una valutazione estremamente positiva da parte degli utenti, con oltre il 98% di approvazione, confermando il suo successo commerciale", afferma il report di Shift Up.

"In particolare, rispetto ai principali titoli AAA di Sony pubblicati su PC - Ghost of Tsushima (77.000 utenti simultanei), God of War (73.000), Spider-Man (66.000), Horizon: Zero Dawn (57.000) e The Last of Us (37.000) - la versione PC di Stellar Blade ha registrato risultati da 2 a 5 volte superiori, segnando la migliore performance di sempre per il lancio su PC di un'esclusiva PlayStation."

Per quanto riguarda le previsioni di vendita per il resto dell'anno fiscale, Shift Up Games si aspetta un andamento stabile e annuncia una serie di iniziative per rafforzare la popolarità dell'IP e incrementare le vendite, lasciando intendere l'arrivo di nuovi contenuti, gratuiti o a pagamento.