Stellar Blade 2 non sarà un'esclusiva probabilmente, Shift Up parla di varie piattaforme tra PC e console

Che Stellar Blade 2 sia in sviluppo è ormai una certezza, ma col tempo stanno emergendo alcuni dettagli interessanti su questo nuovo progetto che sembra essere più grande dell'originale, anche per quanto riguarda le piattaforme di riferimento: in base quanto emerso dagli annunci di lavoro sembra infatti che il nuovo capitolo sia destinato a non essere esclusiva e uscire su varie console e PC.
Si tratta sempre di deduzioni a partire dagli annunci di lavoro, dunque non ci sono ancora annunci ufficiali, anche perché il gioco di per sé non è stato ancora presentato in forma chiara, ma in base alle comunicazioni provenienti dallo stesso team Shift Up sembra che ci sia la volontà di far uscire il nuovo capitolo su più piattaforme già al lancio.
Come abbiamo visto, il team sta assumendo personale per portare avanti lo sviluppo sul nuovo gioco, e nei testi degli annunci di lavoro traspare questa volontà di espandere il franchise su altre piattaforme.
Un ritorno alle origini?
Negli annunci si parla dunque di cercare personale per "Il prossimo capitolo di Stellar Blade, attualmente in fase di sviluppo presso Shift Up", descritto come "un gioco d'azione multipiattaforma tripla A che espande il mondo del successo globale Stellar Blade".
Uno degli obiettivi di questo progetto è proprio il fatto di essere "pubblicato su varie piattaforme, tra cui console e PC", con il gioco destinato a ereditare "l'azione elegante e il mondo narrativo del suo predecessore, offrendo al contempo un'esperienza di gioco d'azione evoluta".
Non è la prima volta che si nota questa volontà di espansione di Shift Up ad altre piattaforme, dunque è probabile che Stellar Blade 2 possa arrivare anche su Nintendo Switch 2 e Xbox oltre a PC e PlayStation in futuro, o quali saranno le console disponibili all'uscita.
In effetti, già Stellar Blade, quando ancora si chiamava Project EVE, era stato presentato come gioco multipiattaforma in arrivo anche su Xbox Series X|S, poi però Sony siglò un accordo di esclusiva con il team coreano che escluse la console Microsoft dalle piattaforme di uscita.