Stellar Blade 2 non sarà un'esclusiva probabilmente, Shift Up parla di varie piattaforme tra PC e console

Che Stellar Blade 2 sia in sviluppo è ormai una certezza, ma col tempo stanno emergendo alcuni dettagli interessanti su questo nuovo progetto che sembra essere più grande dell'originale, anche per quanto riguarda le piattaforme di riferimento: in base quanto emerso dagli annunci di lavoro sembra infatti che il nuovo capitolo sia destinato a non essere esclusiva e uscire su varie console e PC.

Si tratta sempre di deduzioni a partire dagli annunci di lavoro, dunque non ci sono ancora annunci ufficiali, anche perché il gioco di per sé non è stato ancora presentato in forma chiara, ma in base alle comunicazioni provenienti dallo stesso team Shift Up sembra che ci sia la volontà di far uscire il nuovo capitolo su più piattaforme già al lancio.

Come abbiamo visto, il team sta assumendo personale per portare avanti lo sviluppo sul nuovo gioco, e nei testi degli annunci di lavoro traspare questa volontà di espandere il franchise su altre piattaforme.