Shift Up assume per il nuovo gioco della serie Stellar Blade

Stellar Blade è un gioco molto amato e dopo la sua pubblicazione i fan hanno potuto continuare a giocare grazie all'arrivo di aggiornamenti gratuiti e di espansioni a pagamento. I giocatori però desiderano un nuovo titolo della serie e pare che Shift Up sia pronta ad accontentarli.

Cosa sappiamo del nuovo Stellar Blade

Tramite la pagina ufficiale per le assunzioni della compagnia, Shift Up ha creato diverse inserzioni per varie posizioni, tutte radunate in base al progetto. Quello di Stellar Blade è in cima a tutti e sicuramente interesserà a tanti appassionati di giochi d'azione.

Il team di sviluppo è in cerca di sceneggiatori, artisti, programmatori e designer, ovvero un po' in tutte le categorie. Chiaramente si tratta di un progetto nelle primissime fasi e la pubblicazione sarà probabilmente lontana. In precedenza Shift Up aveva affermato che sta puntando al 2027 come periodo di uscita, ma per il momento non vuole fare promesse.

Le proposte di lavoro purtroppo non ci permettono di farci un'idea dei dettagli sul nuovo videogioco, ma ci confermano che lo sviluppo prosegue: considerando il successo del primo capitolo, supponiamo che non ci siano grandi rischi che il videogioco venga cancellata in corso d'opera.

Segnaliamo infine che Yoshida di Sony si innamorò subito di Stellar Blade: i modelli dei personaggi erano "dettagliati e artistici".