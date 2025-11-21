10

Stellar Blade è in offerta su Amazon per il Black Friday: pronti a lottare in abito da sera?

Con l'arrivo del Black Friday, Amazon ci propone vari sconti e uno di questi è Stellar Blade, il gioco d'azione di Shift Up. Vediamo lo sconto offerto per il gioco coreano.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/11/2025
Eve di Stellar Blade
Stellar Blade
Stellar Blade
Articoli News Video Immagini

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo comprare Stellar Blade per PS5 in sconto a un prezzo speciale. La promozione porta il gioco a 49,99€ invece di 80,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Che gioco è Stellar Blade

Stellar Blade è un gioco d'azione in terza persona che ci mette nei panni di Eve, una guerriera androide che combatte per l'umanità contro mostri che hanno occupato la Terra. Il primo attacco di Eve e delle sue compagnie non va per il verso giusto e la giovane si ritrova da sola.

Stellar Blade è un gioco d'azione ad alto ritmo nel quale dobbiamo fare a pezzi nemici con le combo delle armi corpo a corpo e con potenti attacchi dalla distanza, affrontando pericolosi boss. Eve può essere personalizzata con vari costumi e accessori.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Stellar Blade è in offerta su Amazon per il Black Friday: pronti a lottare in abito da sera?