Stellar Blade è in offerta su Amazon per il Black Friday: pronti a lottare in abito da sera?

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo comprare Stellar Blade per PS5 in sconto a un prezzo speciale. La promozione porta il gioco a 49,99€ invece di 80,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Ricordiamo che gli sconto saranno validi fino al primo di dicembre e che in questo periodo speciale i prodotti avranno un periodo di restituzione più lungo del normale, visto che avrete tempo fino a metà gennaio 2026 per fare il reso gratuito.

Che gioco è Stellar Blade

Stellar Blade è un gioco d'azione in terza persona che ci mette nei panni di Eve, una guerriera androide che combatte per l'umanità contro mostri che hanno occupato la Terra. Il primo attacco di Eve e delle sue compagnie non va per il verso giusto e la giovane si ritrova da sola.

Stellar Blade è un gioco d'azione ad alto ritmo nel quale dobbiamo fare a pezzi nemici con le combo delle armi corpo a corpo e con potenti attacchi dalla distanza, affrontando pericolosi boss. Eve può essere personalizzata con vari costumi e accessori.