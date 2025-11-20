Il monitor da gaming LG UltraGear 27” Full HD a 180Hz è al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

I saldi del Black Friday di Amazon sono un'ottima occasione per aggiornare la nostra postazione da gaming. Se cercate un monitor di buona qualità senza spendere cifre folli, potrebbe fare al caso vostro l' LG UltraGear 27GS50F , ora al suo prezzo minimo storico. Se siete interessati, potrete raggiungere l'offerta cliccando qui o sul box sottostante. Attualmente questo monitor viene proposto a soli 109,99 euro , 20 euro in meno rispetto al prezzo medio di Amazon nell'ultimo mese. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita per gli iscritti a Prime.

Un monitor economico e affidabile

LG UltraGear 27GS50F è un monitor che offre un ottimo equilibrio tra prezzo e prestazioni, considerato da molti un vero best buy nella fascia entry-level. È la scelta ideale per chi desidera un display affidabile senza dover spendere troppo. Il modello monta un pannello IPS da 27 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 180 Hz e tempo di risposta di 1 ms MBR, caratteristiche che lo rendono perfetto per i giochi frenetici e ricchi di azione.

Il monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza la frequenza di aggiornamento con la GPU eliminando fenomeni di tearing e stuttering. È inoltre compatibile con HDR10, migliorando la resa dei contrasti e la luminosità nelle scene più dinamiche. Non mancano funzioni pensate appositamente per i giocatori, come Black Stabilizer, che rende più visibili le aree scure, Dynamic Action Sync, che riduce la latenza, e l'opzione Crosshair, che aggiunge un mirino virtuale al centro dello schermo per una maggiore precisione.