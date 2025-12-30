The Plucky Squire è un gioco tutto da scoprire: su Instant Gaming lo acquisti ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una super promozione su uno degli indie più interessanti degli ultimi anni: The Plucky Squire pubblicato da Devolver Digital viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 93% per un costo totale e finale d'acquisto di 2,62€ (IVA compresa). La key è attivabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui giù: The Plucky Squire è un videogioco d'azione e avventura sviluppato dallo studio indipendente All Possible Futures e pubblicato da Devolver Digital. Il titolo è stato lanciato il 17 settembre 2024, conquistando l'attenzione del pubblico grazie alla sua originale fusione di stili artistici e meccaniche di gioco creative.