The Plucky Squire è un gioco tutto da scoprire: su Instant Gaming lo acquisti ad un prezzo bassissimo

The Plucky Squire è un videogioco d'azione e avventura sviluppato dallo studio indipendente All Possible Futures e pubblicato da Devolver Digital. Il titolo è stato lanciato il 17 settembre 2024, conquistando l'attenzione del pubblico grazie alla sua originale fusione di stili artistici e meccaniche di gioco creative.
Ulteriori dettagli sul gioco
La storia ruota attorno a Jot, un eroico personaggio di una fiaba che vive all'interno delle pagine di un libro illustrato insieme ai suoi amici. L'equilibrio del loro mondo viene spezzato quando il malvagio Humgrump, dopo aver compreso di essere il cattivo destinato alla sconfitta, decide di ribellarsi al suo ruolo. Per cambiare il finale della storia, Humgrump caccia Jot fuori dal libro, alterando per sempre il corso della fiaba.
Costretto a esplorare sia il mondo bidimensionale del libro sia un sorprendente mondo tridimensionale esterno, Jot intraprende un viaggio ricco di sfide inedite. Per salvare i suoi amici e ripristinare il lieto fine, il protagonista acquisisce la capacità di saltare liberamente tra il 2D e il 3D, una meccanica centrale del gameplay. Qui la nostra recensione.