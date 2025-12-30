0

The Plucky Squire è un gioco tutto da scoprire: su Instant Gaming lo acquisti ad un prezzo bassissimo

Su Instant Gaming, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo di The Plucky Squire vertiginosamente. Tutti i dettagli dell'offerta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/12/2025
The Plucky Squire
The Plucky Squire
The Plucky Squire
Articoli News Video Immagini

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una super promozione su uno degli indie più interessanti degli ultimi anni: The Plucky Squire pubblicato da Devolver Digital viene messo in offerta con uno sconto in formato extra large del 93% per un costo totale e finale d'acquisto di 2,62€ (IVA compresa). La key è attivabile su Steam. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui giù: The Plucky Squire è un videogioco d'azione e avventura sviluppato dallo studio indipendente All Possible Futures e pubblicato da Devolver Digital. Il titolo è stato lanciato il 17 settembre 2024, conquistando l'attenzione del pubblico grazie alla sua originale fusione di stili artistici e meccaniche di gioco creative.

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia ruota attorno a Jot, un eroico personaggio di una fiaba che vive all'interno delle pagine di un libro illustrato insieme ai suoi amici. L'equilibrio del loro mondo viene spezzato quando il malvagio Humgrump, dopo aver compreso di essere il cattivo destinato alla sconfitta, decide di ribellarsi al suo ruolo. Per cambiare il finale della storia, Humgrump caccia Jot fuori dal libro, alterando per sempre il corso della fiaba.

The Plucky Squire 12

Costretto a esplorare sia il mondo bidimensionale del libro sia un sorprendente mondo tridimensionale esterno, Jot intraprende un viaggio ricco di sfide inedite. Per salvare i suoi amici e ripristinare il lieto fine, il protagonista acquisisce la capacità di saltare liberamente tra il 2D e il 3D, una meccanica centrale del gameplay. Qui la nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Plucky Squire è un gioco tutto da scoprire: su Instant Gaming lo acquisti ad un prezzo bassissimo