The Plucky Squire, la recensione di una favola emozionante sospesa tra due mondi

Vi siete mai fermati a pensare a quanto la vita sia stata condizionata dalle storie che avete letto da bambini? Dagli eroi che avevate, dai loro insegnamenti, dal coraggio che hanno dimostrato nelle situazioni di pericolo e dal loro senso di giustizia. In qualche modo questi personaggi e le loro scelte ci hanno plasmati, ci hanno convinti a intraprendere carriere, a scegliere i nostri amici e a trasformarci in chi siamo oggi. Ma come sarebbero andate le cose se queste storie non fossero mai esistite? E cosa succederà al piccolo Sam, futuro scrittore di libri per ragazzi, se il coraggioso scudiero Jot viene eliminato dalla sua vita?

Lo scrittore coraggioso

Jot è un eroe senza macchia, un cavaliere che combatte contro il malvagio Humgrump grazie all'aiuto dei suoi amici: Violet la maga, Thrash il troll e Moonbeard lo stregone appassionato di disco music. Ma Jot non è solo un guerriero coraggioso e leale, è anche un ottimo scrittore. Anzi, non è che combattere gli piaccia poi così tanto; è scrivendo che delizia i suoi concittadini con bestseller che mettono in chiaro il suo cuore e la sua grande fantasia. Il che è paradossale, dal momento che Jot, Violet, Humgrump e tutti gli altri sono a loro volta i personaggi di un libro illustrato per bambini: The Plucky Squire.

L'opera è la storia preferita del piccolo Sam, che ha una vera e propria mania per Jot. Tanto è l'amore verso questo personaggio, e tanta la gratitudine verso la gioia che questo libro gli sta regalando nei suoi anni formativi, che grazie a una magia (siamo pur sempre in una favola) riusciamo a sbirciare il suo futuro: Sam diventerà uno scrittore di libri per l'infanzia e le sue storie, come un balsamo benefico, toccheranno le vite di moltissimi altri ragazzini, ispirandoli. Insegnando loro che il male non paga mai. In The Plucky Squire, infatti, non importa quanto spietato e machiavellico sia il piano di Humgrump, Jot riesce sempre a impedirlo.

Cosa succede se Humgrump, dopo aver preso coscienza di essere solo il personaggio -perdipiù il cattivo- di un libro per ragazzi, riesce a trovare il modo di eliminare Jot dalla storia? Di fronte a questo terribile scenario, Jot dovrà combattere, sia per tornare nel suo mondo natale, sia per impedire che il futuro di Sam cambi irrimediabilmente, e così quello di milioni di altri ragazzi.

The Plucky Squire ha delle gustose parentesi metareferenziali nel momento in cui i personaggi prendono coscienza della loro natura

Quella di The Plucky Squire è una storia semplice, ma capace di toccare corde profonde. Potreste immaginarla come una sorta di Toy Story che incontra Harry Potter, o il Piccolo Principe, o qualunque sia il vostro libro preferito di quando eravate bambini. La sua forza è proprio nella consapevolezza di come queste opere ci hanno toccato il cuore, e di come manipolarne, anche di poco, la direzione, avrebbe potuto fare una grande differenza nella nostra vita. L'idea geniale di The Plucky Squire è che questa "manipolazione" non si ferma al livello teorico, ma arriva sotto forma di decine di idee di gameplay che lasciano il giocatore continuamente a bocca aperta.