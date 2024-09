The Plucky Squire si mostra in un video realizzato con un vero libro pop-up che celebra l'uscita

Devolver Digital si appresta a pubblicare la versione digitale di The Plucky Squire, un gioco d'azione e piattaforme che fonde 3D e 2D in modo unico, con stile da vendere. Per celebrare il vicinissimo lancio, è stato pubblicato un trailer completamente realizzato con un libro pop-up.

Come potete vedere poco sotto, il filmato ci introduce al videogioco, mostrandoci le varie aree che potremo trovare all'interno di questa avventura. Sebbene bellissimo da vedere, in un certa misura potrebbe essere considerato come uno spoiler da quei giocatori che hanno già deciso di acquistare il gioco e che vogliono evitare di scoprire troppo prima dell'acquisto.