Starfield: Shattered Space si mostra in un nuovo video approfondimento presentato da Bethesda

Shattered Space, la prima maxi-espansione di Starfield, è ormai in arrivo: con la data di uscita fissata per il 30 settembre, Bethesda ha allora deciso di presentare in maniera più dettagliata il DLC in questione con un nuovo video approfondimento.

Il nuovo filmato è un classico "deep dive" sullo stile tipico di Bethesda, che in oltre 9 minuti spiega diversi elementi di Shattered Space, partendo dalle evoluzioni applicate dopo il lancio a Starfield per arrivare alle caratteristiche uniche dell'espansione, che avrà una componente narrativa molto pronunciata.

Come riferito in precedenza, Shattered Space si concentra soprattutto sulla casata Va'Ruun, una fazione che non viene molto approfondita nella storia originale ma che risultava già molto promettente, con i suoi oscuri misteri.