Nintendo Switch 2 sarebbe già in produzione, con un nome ufficiale e nuovi dettagli da presunti leak

Altro giro, altra corsa di voci di corridoio su Nintendo Switch 2, in questo caso con leak che arriverebbero da qualcuno che pare lavori alla produzione della console, già avviata in Cina e dunque con informazioni che emergerebbero dall'ambito industriale con la conferma del nome della nuova console e di alcune caratteristiche.

I dettagli sono stati pubblicati sul forum Famiboard, ma ovviamente il tutto va preso come semplice voce di corridoio senza alcuna conferma, per il momento, così come tutte le altre informazioni emerse finora sulla nuova macchina di Nintendo, visto che di fatto non è arrivato ancora nulla di ufficiale da parte della compagnia.

Per quanto riguarda il nome ufficiale della console, questo potrebbe essere proprio "Nintendo Switch 2", in base a quanto riferito, dunque con una scelta nuova rispetto alla tradizione di Nintendo, che solitamente ha sempre cambiato i nomi delle macchine di generazione in generazione, almeno per quanto riguarda quelle domestiche principali.