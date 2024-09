Nintendo Switch 2 avrà un design dual screen e un prezzo contenuto, stando a un giornale taiwanese

L'articolo parla di una presentazione ufficiale della nuova console entro la fine dell'anno, di una batteria più grande, di una potenza maggiore e di non meglio specificate "capacità AI", che tuttavia immaginiamo indichino la tecnologia DLSS di NVIDIA .

No, molto probabilmente la dicitura fa riferimento a una funzionalità del tutto simile a quella presente su Wii U , che consentiva a un utente di giocare sul gamepad e a un secondo utente di giocare davanti al televisore. Due schermi, appunto.

Stando a un report pubblicato sul giornale taiwanese Taiwan Economic Daily News, Nintendo Switch 2 avrà un design dual screen e un prezzo contenuto , pari a 399 dollari. Ciò significa che la console avrà due schermi come il Nintendo DS?

Nessuna novità di rilievo

Taiwan Economic Daily News non cite le fonti delle informazioni riportate, dunque la sensazione è che l'autore dell'articolo si sia limitato a trascrivere gli ultimi rumor relativi a Nintendo Switch 2, in cui si parla appunto di quel prezzo specifico e di un reveal ormai molto vicino.

Il concept di Nintendo Switch Up, creato da Olivier Raymond

Ci sono però anche alcune incongruenze, come ad esempio il fatto che a fronte del lancio di PS5 Pro Nintendo abbia chiesto ai propri partner di accelerare le operazioni per portare Switch 2 nei negozi in anticipo rispetto al periodo di lancio previsto.

Insomma, c'è un po' di confusione al momento per quanto concerne i rumor riguardanti la prossima console della casa di Kyoto, ma i riferimenti al prezzo e alla funzionalità dual screen sono stati citati da diverse fonti e potrebbero dunque avere un fondamento concreto.