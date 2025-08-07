La data di uscita di ASUS ROG Xbox Ally potrebbe essere stata rivelata

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato la data di uscita di ASUS ROG Xbox Ally: secondo questa fonte, ritenuta ampiamente attendibile, le due versioni dell'handheld saranno disponibili a partire dal 16 ottobre.

Si tratta dell'unica informazione che ancora non era trapelata per quanto concerne il progetto nato dalla collaborazione fra ASUS e Microsoft, visto che sempre billbil-kun ha già rivelato la data di apertura delle prenotazioni, fissata al 20 agosto, e i prezzi: 599€ per Xbox Ally, 899€ per Xbox Ally X.

L'idea della casa di Redmond è quella di annunciare la data di uscita dell'handheld durante la Gamescom 2025 e contestualmente aprire le prenotazioni, duque ancora qualche giorno e avremo una conferma ufficiale della veridicità di questi dettagli.

In verità un lancio a ottobre per ASUS ROG Xbox Ally era già stato discusso da un altro leaker, eXtas1s, che ha parlato per primo di tale possibilità: a quanto pare potrebbe effettivamente concretizzarsi.