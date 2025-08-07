La data di uscita di ASUS ROG Xbox Ally potrebbe essere stata rivelata

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato la data di uscita di ASUS ROG Xbox Ally: secondo questa fonte, ritenuta ampiamente attendibile, le due versioni dell'handheld saranno disponibili a partire dal 16 ottobre.
Si tratta dell'unica informazione che ancora non era trapelata per quanto concerne il progetto nato dalla collaborazione fra ASUS e Microsoft, visto che sempre billbil-kun ha già rivelato la data di apertura delle prenotazioni, fissata al 20 agosto, e i prezzi: 599€ per Xbox Ally, 899€ per Xbox Ally X.
L'idea della casa di Redmond è quella di annunciare la data di uscita dell'handheld durante la Gamescom 2025 e contestualmente aprire le prenotazioni, duque ancora qualche giorno e avremo una conferma ufficiale della veridicità di questi dettagli.
In verità un lancio a ottobre per ASUS ROG Xbox Ally era già stato discusso da un altro leaker, eXtas1s, che ha parlato per primo di tale possibilità: a quanto pare potrebbe effettivamente concretizzarsi.
Occhi puntati sulla Gamescom
Come sappiamo, Xbox sarà presente alla Gamescom 2025 e il 20 agosto alle 15.00 trasmetterà una presentazione interamente dedicata ai nuovi handheld prodotti in collaborazione con ASUS, che potranno poi essere visti e provati dai visitatori della fiera di Colonia.
È interessante notare che, stando agli ultimi rumor sul futuro di Xbox, alla fine dei conti ASUS ROG Xbox Ally potrebbe porsi effettivamente come la console portatile che tutti chiedevano a Microsoft, dunque un PC handheld con tutto ciò che ne consegue in termini di compatibilità e prestazioni.