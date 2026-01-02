Cult of the Lamb e Ball x Pit arriveranno presto su iOS e Android?

Cult of the Lamb e Ball x Pit potrebbero arrivare su iOS e Android con una versione mobile: a suggerirlo è un post pubblicato sui social da Devolver Digital, in cui viene mostrata la schermata di uno smartphone con una serie di icone che rappresentano i giochi del publisher.

Ebbene, fra i vari titoli nell'immagine sono presenti appunto anche Cult of the Lamb e Ball x Pit, con tanto di pallino che li evidenzia come novità. Peccato che nessuno dei due sia ancora sto annunciato ufficialmente da Devolver, che di fronte alle domande degli utenti non ha voluto fornire spiegazioni.

Pubblicato su PC e console nel 2022, Cult of the Lamb è un'originale avventura in cui controlliamo un agnello... posseduto da una divinità oscura, che ha salvato l'animale da un rito sacrificale e che desidera venga creato sulla terra un culto in suo nome.

Si tratta di un concept che ha subito attirato l'attenzione degli utenti, consentendo al gioco di piazzare oltre 4,5 milioni di copie: un numero destinato a salire ulteriormente nel caso in cui Cult of the Lamb dovesse approdare anche su mobile.