È morto Narayana Johnson, il compositore di Cult of the Lamb: l'annuncio dal team di sviluppo

Purtroppo siamo costretti a dare il triste annuncio della morte di Narayana Johnson , conosciuto anche come River Boy , compositore della colonna sonora dell'indie Cult of the Lamb , nonché autore di moltissime altre opere in ambito musicale. La notizia arriva direttamente dal team di sviluppo Massive Monster, che non ha spiegato la causa della morte dell'artista, limitandosi a esprimere la sua profonda tristezza per la situazione in un messaggio d'addio davvero toccante.

Il messaggio d'addio

"È con il cuore pieno di tristezza e spezzato dal dolore che dobbiamo annunciare che Narayana Johnson, noto anche come River Boy, è venuto a mancare.

Oggi prendetevi del tempo per ascoltare la musica di River Boy, inclusa la colonna sonora di Cult of the Lamb. La sua arte ha toccato così tante persone.

Vi preghiamo di essere comprensivi verso il team in questo difficile momento. Siamo una realtà molto piccola e tutti noi soffriamo immensamente per questa perdita.

Ci mancherai tantissimo. Ci vediamo dall'altra parte, Narayana.

Con amore,

Massive Monster"

Il messaggio dello studio di sviluppo

La descrizione ufficiale del canale YouTube di Johnson spiegava che River Boy era il suo nuovo progetto solista. "La sua musica attinge ampiamente alla sua infanzia e adolescenza trascorse esplorando ruscelli, foreste e montagne nella regione dei Northern Rivers, nel Nuovo Galles del Sud. Un intreccio simbiotico di suoni naturali ed elettronici è al centro dell'approccio unico di River Boy alla scrittura e alla produzione. Il suo lavoro come metà dei Willow Beats ha visto le canzoni ottenere milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming, oltre a ripetuti passaggi su Triple J. Il duo ha registrato tour sold-out in tutta l'Australia, oltre ad esibirsi a Splendour in the Grass, Falls Festival, Beyond the Valley, Clockenflap (Hong Kong) e a fare da supporto ad artisti come Tash Sultana."