Il primo monitor OLED 5K di LG è disponibile: ecco i prezzi dei display gaming della serie GX9

I modelli e i prezzi della serie LG Ultragear GX9

I nuovi modelli in vendita sul sito sono, come detto, quattro. Il primo è l'LG Ultragear 45GX950A-B: display da 45 pollici con risoluzione 5K2K (5,120 x 2,160), curvatura 800R e formato 21:9, che offre un'area di visualizzazione ottimale sia per il gaming sia per l'utilizzo professionale. La funzione Dual-Mode di seconda generazione consente di personalizzare facilmente risoluzione, rapporto d'aspetto e dimensione delle immagini, adattandosi a ogni stile di gioco. Si passa infatti da 330Hz in 5K a 165Hz in WFHD.

LG Ultragear 34GX90SA

I modelli LG Ultragear 45GX90SA, 39GX90SA e 34GX90SA hanno invece risoluzione WQHD, sempre con rapporto 21:9 e curvatura 800R. Qui il refrash rate è fisso a 240Hz. Manca tuttavia ancora un modello all'appello, ovvero quel LG Ultragear 45GX990A che si è distinto come il primo monitor OLED pieghevole al mondo con risoluzione 5K2K. La sua curvatura regolabile, da completamente piatta a 900R, promette "flessibilità per un'esperienza di gioco unica. Il tempo di risposta ultrarapido di 0.03ms (GtG) assicura fluidità e reattività, rendendolo ideale per i titoli più esigenti".

Ma bando alle ciance, passiamo ai prezzi, che non sono economici. Per ora, tra l'altro, ci dobbiamo accontentare di quelli in dollari, visto che disponibilità e prezzi in Europa non sono ancora disponibili. Vi faremo sapere appena possibile. Di seguito prezzi e modelli:

45GX950A-B: 45 pollici, $1.999;

45GX90SA: 45 pollici, $1.699;

39GX90SA: 39 pollici, $1.599;

34GX90SA: 34 pollici, $1.399.

Voi che cosa ne pensate? Sono prezzi che ve li farebbero acquistare? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.