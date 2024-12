LG rivoluziona il gaming con il primo monitor OLED 5K pieghevole premiato al CES 2025

LG Electronics ha annunciato la nuova gamma di monitor OLED gaming UltraGear GX9 durante il CES 2025, conquistando tre premi, tra cui il prestigioso "Best of Innovation". La serie include modelli rivoluzionari come il 45GX990A, il primo display OLED pieghevole 5K2K, il 45GX950A e il 39GX90SA, pensato per gaming e streaming. Questi dispositivi combinano design all'avanguardia, prestazioni superiori e versatilità, ridefinendo gli standard dei monitor per giocatori e appassionati di tecnologia.