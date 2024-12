Ecco alcuni giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro su PlayStation Store

Sony desidera che chiudiate il 2024 in bellezza, ed è per questo che su PlayStation Store ci sono diversi giochi PS4 e PS5 a meno di 20 euro grazie agli Sconti di Gennaio. Parliamo di titoli assolutamente degni di nota, sia chiaro.

Si parte con Hogwarts Legacy scontato del 75%, disponibile dunque a 18,74€ anziché 74,99€ nella versione PS5 e a 17,49€ anziché 69,99€ nella versione PS4: considerate le atmosfere di questo periodo, si tratta di un affare da non perdere.

Una promozione simile è quella legata a Star Wars Jedi: Survivor, l'eccellente tie-in firmato Respawn Entertainment che ci mette nuovamente nei panni del giovane Jedi Cal Kestis per affrontare un'antica minaccia: potete portarvi a casa il gioco in versione PS5 a 19,99€ anziché 79,99€, oppure in versione PS4 a 19,99€ anziché 49,99€.

Un altro titolo perfetto per questo periodo festivo è l'ultraviolento Mortal Kombat 1, ultimo capitolo della leggendaria saga di picchiaduro a incontri targata NetherRealm Studios, e anche qui lo sconto è importante: 19,99€ anziché 49,99€, per un risparmio pari al 60%.